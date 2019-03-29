Хоккеисты «Ак Барса» первого апреля будут работать таксистами

Заказать машину с одним из игроков «Ак Барса» за рулем можно будет в одном из сервисов по вызову такси. Всего на линии первого апреля с 13:00 до 18:00 будут работать 20 подобных автомобилей. Во время поездки пассажиры смогут пообщаться с игроками казанского клуба, а после завершения маршрута сфотографироваться и взять автограф. Все заработанные деньги от акции будут перечислены в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой, оказывающий всестороннюю помощь детям c онкологическими заболеваниями из Татарстана.