«Авангард» вышел вперед в счете в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
БАЛАШИХА /Московская область/, 29 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:3 в овертайме в первом матче полуфинальной серии
БАЛАШИХА /Московская область/, 29 марта. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:3 в овертайме в первом матче полуфинальной серии
В составе победителей шайбы забросили Тэйлор Бек (11-я минута), Покка Вилле (22), Виктор Стольберг (53) и Сергей Шумаков (65). У проигравших отличились Захар Арзамасцев (21), Петр Хохряков (33) и Йонас Кемппайнен (47). Игрок «Авангарда» Коди Франсон повторил бомбардирский рекорд клуба среди защитников, набрав 13 (3 шайбы + 10 передач) очков. Впервые подобного достижения добился Мартин Шкоула (2+11).
В прошедшем регулярном сезоне «Авангард» одержал три победы в очных встречах с «Салаватом Юлаевым», уфимский клуб выиграл в одном матче. В
«Авангард» в десятый раз принимает участие в
«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в
Затем две игры пройдут на арене «Савалата Юлаева». Если понадобится, пятая и седьмая встречи состоятся на домашней площадке «Авангарда», шестой матч серии клубы проведут в Уфе.
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|Боб Хартли
|Николай Цулыгин
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)