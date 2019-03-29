«Авангард» вышел вперед в счете в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Тэйлор Бек (11-я минута), Покка Вилле (22), Виктор Стольберг (53) и Сергей Шумаков (65). У проигравших отличились Захар Арзамасцев (21), Петр Хохряков (33) и Йонас Кемппайнен (47). Игрок «Авангарда» Коди Франсон повторил бомбардирский рекорд клуба среди защитников, набрав 13 (3 шайбы + 10 передач) очков. Впервые подобного достижения добился Мартин Шкоула (2+11).

В прошедшем регулярном сезоне «Авангард» одержал три победы в очных встречах с «Салаватом Юлаевым», уфимский клуб выиграл в одном матче. В плей-офф Кубка Гагарина команды встречаются в четвертый раз. В первом раунде сезона-2008/09 далее прошел «Авангард» (счет в серии 3−1), во втором раунде сезона-2015/16 сильнее оказался «Салават Юлаев» (4−3), в первом раунде сезона-2017/18 также победил клуб из Уфы (4−3).

«Авангард» в десятый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом омского клуба стал выход в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, в котором он уступил московскому «Динамо» (3−4). В серии первого раунда текущего плей-офф команда из Омска победила действующего обладателя Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» со счетом 4−0, во втором подопечные Боба Хартли выиграли у «Барыса» из Нур-Султана (4−1).

«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, тогда в решающей серии команда из Башкирии обыграла подмосковный «Атлант» (4−1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский «Металлург» (4−2), во втором раунде — екатеринбургский «Автомобилист» (4−1).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу омского клуба. Следующий матч пройдет 31 марта в Балашихе.

Затем две игры пройдут на арене «Савалата Юлаева». Если понадобится, пятая и седьмая встречи состоятся на домашней площадке «Авангарда», шестой матч серии клубы проведут в Уфе.

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