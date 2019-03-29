Сенсационные финалисты Востока выдали мощное шоу в первом же матче. Плей-офф КХЛ может быть крутым
«Авангард» дожал «Салават» в овертайме ураганной игры.
«Авангард» дожал «Салават» в овертайме ураганной игры.
В начале, да и в середине нынешнего сезона КХЛ было невозможно представить, что в финале Восточной конференции сыграют «Авангард» и «Салават».
Омский клуб резво стартовал в регулярке, но в
Стартовый состав уфимцев на первую игру серии удивил отсутствием Александра Кадейкина. Лидер розыгрыша Кубка Гагарина по количеству перехватов не принимал участие в открытой тренировке в понедельник, тогда Цулыгин сказал, что центрфорвард «приболел». Видимо, все оказалось серьезнее. В ростере «Авангарда» сюрпризов не было и это должно было расстроить поклонников «ястребов» — многие из них надеялись на возвращение в строй Ильи Михеева, Дениса Зернова и Евгения Медведева. По слухам, на данный момент ближе всех к камбэку 36-летний защитник.
Команды выдали очень бодрое начало — хозяева сразу понеслись штурмовать ворота лучшего вратаря второго раунда Юхи Метсола, Уфа не смутилась и ответила классной позиционной атакой. А уже не третьей минуте случился первый стопроцентный момент финала Востока — Тэйлор Бек убежал «1 в 0», но даже не попал в рамку. Ураганный темп продержался почти половину периода, не выдержали его гости — Григорий Панин и Алексей Семенов удалились в течение 51-й секунды. В формате «5 на 3» Бек пристрелялся раз, второй, а с третьей попытки упаковал шайбу в ближний угол.
Гол не сильно, но успокоил игру,
Второй период команды начали в усеченных составах, «ястребы» секунд на 40 закрыли «Салават» в его зоне и… пропустили. У Уфы о себе напомнили Теему Хартикайнен и Линус Умарк, которых в стартовом игровом отрезке «Авангард» начисто выключил из игры. Швед протащил шайбу от одной синей линии до другой и поделился ею с финном, который заложив вираж за воротами, выдал идеальный пас на Захара Арзамасцева. Легионеры клуба из Башкортостана — страшная сила!
Ничейный счет продержался всего минуту. Дэвид Деарне выиграл вбрасывание, а Вилле Покка бросил от синей линии. Гостей подвел тот, от кого этого меньше всего ждали. Метсола, мягко говоря, не выручил.
Иностранцы забивали, отдавали и ошибались и вдруг «Салават» организовал чисто российский гол. Ткачев выбросил шайбу на Кугрышева, а тот совершенно гениальным пасом организовал для Хохрякова встречу с Бобковым. Петр не стал придумывать ничего лишнего: бросок под перекладину — 2:2.
Тем, кто накануне смотрел первую игру финала Запада, сегодняшний матч должен был показаться настоящим праздником. Ураганный, в меру открытый хоккей с тонной голевых и полуголевых моментов — ЦСКА и СКА такое и не снилось. Не остановились команды и в третьей двадцатиминутке, вечером пятницы они вышли на лед выигрывать, а не пытаться перебороть или перетерпеть соперника. Чуть мощнее смотрелась в Уфа, а потому гол гостей выглядел абсолютно заслуженным. Как ни пытался Хартли остановить ударное звено «Салавата» силами Емелина, Покки и Деарне, лучшее сочетание этого
Деарне отмазался через 6 минут. Канадец у борта получил шайбу от Бека, двинул на ворота, но не стал бросать сам, а поставил в безвыходное положение Викора Стольберга — не забить швед не имел права. У лучших команд Востока было несколько шансов, чтобы закончить все в основное время, но Метсола и Бобков настояли на овертайме.
«Авангард» в этом
Артем Гаев
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|Боб Хартли
|Николай Цулыгин
|Игорь Бобков
|Юха Метсола
|08:56
|Григорий Панин
|09:47
|Алексей II Семенов
|10:38
|Тэйлор Бек(Коди Фрэнсон, Сергей Шумаков)
|19:22
|Сергей Широков
|19:28
|Владимир Ткачев
|20:51
|Захар Арзамасцев(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
|21:59
|Вилле Покка(Давид Деарне)
|32:09
|Петр Хохряков(Дмитрий Кугрышев, Владимир Ткачев)
|35:03
|Йоонас Кемппайнен
|46:13
|Йоонас Кемппайнен(Теему Хартикайнен, Линус Умарк)
|52:01
|Виктор Столберг(Давид Деарне, Тэйлор Бек)
|62:31
|Артем Сергеев
|64:03
|Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек)
|64:03
|Линус Умарк
|2
|Штрафное время
|20
|5
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)