Сенсационные финалисты Востока выдали мощное шоу в первом же матче. Плей-офф КХЛ может быть крутым

Источник: РИА "Новости"

В начале, да и в середине нынешнего сезона КХЛ было невозможно представить, что в финале Восточной конференции сыграют «Авангард» и «Салават».

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Омский клуб резво стартовал в регулярке, но в ноябре-декабре подсдулся, уфимский на протяжении всего чемпионата был привычно нестабилен. Но к плей-офф Боб Хартли подвел команду в идеальном состоянии — действующим чемпионам из Казани и «Барысу» его хоккеисты отдали всего один матч. Николай Цулыгин тоже сумел перестроить «Салават», сделав ставку на запредельную самоотдачу и дисциплину, против которых ничего не смогли поделать «Магнитка» с «Автомобилистом». Так болельщики получили самый неожиданный финал конференции за последние годы.

Стартовый состав уфимцев на первую игру серии удивил отсутствием Александра Кадейкина. Лидер розыгрыша Кубка Гагарина по количеству перехватов не принимал участие в открытой тренировке в понедельник, тогда Цулыгин сказал, что центрфорвард «приболел». Видимо, все оказалось серьезнее. В ростере «Авангарда» сюрпризов не было и это должно было расстроить поклонников «ястребов» — многие из них надеялись на возвращение в строй Ильи Михеева, Дениса Зернова и Евгения Медведева. По слухам, на данный момент ближе всех к камбэку 36-летний защитник.

Команды выдали очень бодрое начало — хозяева сразу понеслись штурмовать ворота лучшего вратаря второго раунда Юхи Метсола, Уфа не смутилась и ответила классной позиционной атакой. А уже не третьей минуте случился первый стопроцентный момент финала Востока — Тэйлор Бек убежал «1 в 0», но даже не попал в рамку. Ураганный темп продержался почти половину периода, не выдержали его гости — Григорий Панин и Алексей Семенов удалились в течение 51-й секунды. В формате «5 на 3» Бек пристрелялся раз, второй, а с третьей попытки упаковал шайбу в ближний угол.

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Гол не сильно, но успокоил игру, какое-то время у «Салавата» ничего не получалось впереди. Команда Цулыгина прибавила ближе к перерыву: гости пару раз заставили притихнуть арену «Балашиха», добавив огня у ворот Игоря Бобкова и в итоге наиграли на большинство. Но тут же уфимцев подвел Владимир Ткачев, заработавший ответное удаление. 1:0 после ярких 20 минут, за которые «Авангард» заслужил преимущества больше, чем соперник.

Второй период команды начали в усеченных составах, «ястребы» секунд на 40 закрыли «Салават» в его зоне и… пропустили. У Уфы о себе напомнили Теему Хартикайнен и Линус Умарк, которых в стартовом игровом отрезке «Авангард» начисто выключил из игры. Швед протащил шайбу от одной синей линии до другой и поделился ею с финном, который заложив вираж за воротами, выдал идеальный пас на Захара Арзамасцева. Легионеры клуба из Башкортостана — страшная сила!

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Ничейный счет продержался всего минуту. Дэвид Деарне выиграл вбрасывание, а Вилле Покка бросил от синей линии. Гостей подвел тот, от кого этого меньше всего ждали. Метсола, мягко говоря, не выручил.

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Иностранцы забивали, отдавали и ошибались и вдруг «Салават» организовал чисто российский гол. Ткачев выбросил шайбу на Кугрышева, а тот совершенно гениальным пасом организовал для Хохрякова встречу с Бобковым. Петр не стал придумывать ничего лишнего: бросок под перекладину — 2:2.

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Тем, кто накануне смотрел первую игру финала Запада, сегодняшний матч должен был показаться настоящим праздником. Ураганный, в меру открытый хоккей с тонной голевых и полуголевых моментов — ЦСКА и СКА такое и не снилось. Не остановились команды и в третьей двадцатиминутке, вечером пятницы они вышли на лед выигрывать, а не пытаться перебороть или перетерпеть соперника. Чуть мощнее смотрелась в Уфа, а потому гол гостей выглядел абсолютно заслуженным. Как ни пытался Хартли остановить ударное звено «Салавата» силами Емелина, Покки и Деарне, лучшее сочетание этого плей-офф все равно нарисовало гол. Умарк нашел Хартикайнена за воротами, тот вылез из-за них, продавив Деарне и подарил супершанс Кемппайнену. Команда Цулыгина впервые повела, а вскоре могла снять все вопросы, но Бобков каким-то невероятным образом потащил еще один выстрел Кемппайнена с пятака.

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Деарне отмазался через 6 минут. Канадец у борта получил шайбу от Бека, двинул на ворота, но не стал бросать сам, а поставил в безвыходное положение Викора Стольберга — не забить швед не имел права. У лучших команд Востока было несколько шансов, чтобы закончить все в основное время, но Метсола и Бобков настояли на овертайме.

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«Авангард» в этом плей-офф в овертайм не уходил ни разу, «Салават» доигрывался до дополнительного времени в пяти матчах и трижды победил. Опыт был за Уфу, но они ничего не решил. За выброс шайбы удалился Артем Сергеев, Бек убедил всех, что будет бросать, но поделился этой миссией с Шумаковым. Омск побеждает и выходит вперед в финале Востока.

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Артем Гаев

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