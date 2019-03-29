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29 марта, источник: Р-Спорт

Хартли назвал первый матч «Авангарда» и «Салавата» лучшим в сезоне КХЛ

БАЛАШИХА, 29 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Первый матч серии плей-офф между «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» является лучшим в текущем сезоне КХЛ, заявил главный тренер омичей Боб Хартли.

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Источник: Reuters

«Авангард» в пятницу дома со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в первом матче финала Восточной конференции.

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«Даже грустно, что в таких матчах есть проигравший. На мой взгляд, это была вообще лучшая игра в нынешнем сезоне КХЛ. Грань между победой и поражением была очень тонкой. “Салават” выбросил шайбу за пределы площадки — и мы забили в большинстве. Если бы не наши великолепные спецбригады, матч бы продолжался дальше. Сегодня мы все увидели, что встречаются два равных соперника, так что нас ждет отличная серия», — сказал Хартли журналистам.

«Считаю, что наша тройка Давида Деарне отлично сработала против тройки Йоонаса Кемппайнена. Думаю, это две лучшие тройки всего плей-офф, обе играют просто здорово этой весной. Сегодня тройка Деарне и сама забила, и в защите работала отлично», — отметил он.

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