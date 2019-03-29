Хартли назвал первый матч «Авангарда» и «Салавата» лучшим в сезоне КХЛ

«Даже грустно, что в таких матчах есть проигравший. На мой взгляд, это была вообще лучшая игра в нынешнем сезоне КХЛ. Грань между победой и поражением была очень тонкой. “Салават” выбросил шайбу за пределы площадки — и мы забили в большинстве. Если бы не наши великолепные спецбригады, матч бы продолжался дальше. Сегодня мы все увидели, что встречаются два равных соперника, так что нас ждет отличная серия», — сказал Хартли журналистам.