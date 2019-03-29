Хартли назвал первый матч «Авангарда» и «Салавата» лучшим в сезоне КХЛ
БАЛАШИХА, 29 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Первый матч серии
БАЛАШИХА, 29 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Первый матч серии
«Авангард» в пятницу дома со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в первом матче финала Восточной конференции.
«Даже грустно, что в таких матчах есть проигравший. На мой взгляд, это была вообще лучшая игра в нынешнем сезоне КХЛ. Грань между победой и поражением была очень тонкой. “Салават” выбросил шайбу за пределы площадки — и мы забили в большинстве. Если бы не наши великолепные спецбригады, матч бы продолжался дальше. Сегодня мы все увидели, что встречаются два равных соперника, так что нас ждет отличная серия», — сказал Хартли журналистам.
«Считаю, что наша тройка Давида Деарне отлично сработала против тройки Йоонаса Кемппайнена. Думаю, это две лучшие тройки всего