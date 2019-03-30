Два скандала за два дня — так начались финалы конференций КХЛ. Судьи запутались окончательно

Источник: Sport24

«Что позволено Юпитеру, то не позволено быку», — иногда кажется, что именно по этому принципу живет КХЛ. По крайней мере, в части судейства. Однако в финалах конференций, которые только-только стартовали, сразу и не разберешь, кто Юпитер, а кто — бык. С обеих сторон турнирной сетки есть команды, аффилированные «Газпромом» и «Роснефтью». Куда уж круче? Не только в плане денег, но и административного ресурса. Прогнуть, задушить, убить не получится ни СКА, ни ЦСКА, ни «Авангард». Быть может, чуть более смертным выглядит «Салават Юлаев», но и уфимцы не тянут на жертв.

КХЛ 2018-2019 Финалы конференций, 28.03.2019, 19:30 ЦСКА 2 СКА 1

Два дня — два скандала. Ох, и сложно Алексею Анисимову делать хорошую мину при плохом судействе. В четверг шайбу СКА не засчитывают из-за мало-мальского появления конька Антона Белова во вратарской зоне, а в пятницу в точно такой же ситуации арбитры указывают на центр, игнорируя фехтовальные движения клюшкой со стороны Сергея Широкова. В чем можно быть уверенным, так это в том, что никакого газового лобби здесь нет и в помине. Одну команду «Газпрома» лишают шансов на победу, а другой ее дарят в овертайме. Оказывается, непоследовательность бывает и непредвзятой. Извините, для кого это удар.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_2778debc32e7df848819776cb65f9507_hd/2_1226053887/7863fef47bfb0273227fb499ae42e77b/4709605477?sr=45&type_id=25&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если разбирать каждый гол отдельно, то и с тем, и с другим вполне можно смириться. Пару лет назад засчитали бы оба и не думали. В НХЛ ни на конек Белова, ни на клюшку Широкова тоже не обратили бы никакого внимания. Теперь все иначе. ИИХФ, с правилами которой пытается синхронизироваться наша лига, выдумывает трехмерные проекции, высчитывает миллиметры, а если кому и помогает, то точно не атакующей команде. Пугает другое — двойные стандарты, существование которых в КХЛ судьи продемонстрировали настолько наглядно, что лучше не придумаешь.

КХЛ 2018-2019 Финалы конференций, 29.03.2019, 19:30 Авангард 4 Салават Юлаев 3 ОТ

Отдельно хочется сказать про нововведения в правилах ИИХФ. Это от Рене Фазеля к нам пришел тот злосчастный поздний силовой прием, с которым российские судьи, а уж тем более команды, не могли разобраться добрую половину сезона. Есть и другие нюансы, граничащие с абсурдом. Так зачем КХЛ им следует? Прежде всего, в интересах сборной. У нас ведь все в интересах сборной, начиная с рваного календаря, заканчивая отсрочкой введения жесткого потолка зарплат. Спросите у Игоря Есмантовича, он вам в красках объяснит.

Совсем наплевать на правила ИИХФ и жить по своим законам у нас не получится. Хоть ты тресни. С того же Анисимова потом и спросят, почему сборной России на чемпионате мира раз за разом отменяют голы и раздают штрафы. Вспоминается, как Александр Овечкин однажды приехал в национальную команду и чуть ли не в каждом матче хватал удаления за удар по ловушке вратаря. А все потому, что трактовка «там» и «здесь» значительно разнится. Но вот не доходить до крайностей, а главное — выдерживать одну и ту же линию судейства, мы в силах и без оглядки на международную федерацию хоккея.

Фоторепортаж ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии

Если следовать пресловутому духу игры, о котором давным-давно завел речь экс-президент КХЛ Александр Медведев, то засчитывать нужно было обе шайбы. Ни Белов, ни Широков не делали ничего, что могло бы вывести вратаря из равновесия и помешать ему отразить шайбу. Какого-либо силового давления не было и в помине. Но вот дух игры — понятие настолько скользкое и относительное, что внедрить его в книгу правил не получится при всем желании. А вот заниматься буквоедством — легко, это мы умеем.

К незасчитанной шайбе СКА нас вели весь сезон. Долго и методично. Отменяли порой такие голы, что волосы вставали дыбом, а рука тянулась к увеличительному стеклу, чтобы рассмотреть мифическое нарушение. Зато нас приучили, что даже тень игрока, по ошибке заглянувшая во вратарскую площадь, может оказаться вне закона. Предупрежден — значит вооружен. Край конька Белова, который обеспечил «визуальную помеху» Илье Сорокину, вписывается в эту тенденцию, пусть и доведен до абсолюта.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_dcb55c734e2c7b2284b7805f6ea151b6_hd/2_1372712302/0a191fcaab0cfde427ec1c374f37a04f/4709605497?sr=45&type_id=25&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот во что вписывается шайба Сергея Шумакова, понять трудно. Можно привести чуть ли не десяток аналогичных примеров из регулярного чемпионата, когда любое появление клюшки рядом со щитком или ловушкой вратаря приравнивалось к смертному греху. Доводилось слышать, что сравнивать случаи Белова и Широкова нельзя по той простой причине, что конек и клюшка во вратарской оцениваются по-разному, так как клюшка — это не «часть тела», и мешать обзору она не может. Но даже если так, на большинстве повторов доподлинно не видно, касался ли игрок «Авангарда» Метсолу или нет.