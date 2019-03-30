Два скандала за два дня — так начались финалы конференций КХЛ. Судьи запутались окончательно
«Авангарду» засчитали такой же гол, какой отменили СКА. Как такое возможно?
«Авангарду» засчитали такой же гол, какой отменили СКА. Как такое возможно?
«Что позволено Юпитеру, то не позволено быку», — иногда кажется, что именно по этому принципу живет КХЛ. По крайней мере, в части судейства. Однако в финалах конференций, которые
Два дня — два скандала. Ох, и сложно Алексею Анисимову делать хорошую мину при плохом судействе. В четверг шайбу СКА не засчитывают
Если разбирать каждый гол отдельно, то и с тем, и с другим вполне можно смириться. Пару лет назад засчитали бы оба и не думали. В НХЛ ни на конек Белова, ни на клюшку Широкова тоже не обратили бы никакого внимания. Теперь все иначе. ИИХФ, с правилами которой пытается синхронизироваться наша лига, выдумывает трехмерные проекции, высчитывает миллиметры, а если кому и помогает, то точно не атакующей команде. Пугает другое — двойные стандарты, существование которых в КХЛ судьи продемонстрировали настолько наглядно, что лучше не придумаешь.
Отдельно хочется сказать про нововведения в правилах ИИХФ. Это от Рене Фазеля к нам пришел тот злосчастный поздний силовой прием, с которым российские судьи, а уж тем более команды, не могли разобраться добрую половину сезона. Есть и другие нюансы, граничащие с абсурдом. Так зачем КХЛ им следует? Прежде всего, в интересах сборной. У нас ведь все в интересах сборной, начиная с рваного календаря, заканчивая отсрочкой введения жесткого потолка зарплат. Спросите у Игоря Есмантовича, он вам в красках объяснит.
Совсем наплевать на правила ИИХФ и жить по своим законам у нас не получится. Хоть ты тресни. С того же Анисимова потом и спросят, почему сборной России на чемпионате мира раз за разом отменяют голы и раздают штрафы. Вспоминается, как Александр Овечкин однажды приехал в национальную команду и чуть ли не в каждом матче хватал удаления за удар по ловушке вратаря. А все потому, что трактовка «там» и «здесь» значительно разнится. Но вот не доходить до крайностей, а главное — выдерживать одну и ту же линию судейства, мы в силах и без оглядки на международную федерацию хоккея.
Если следовать пресловутому духу игры, о котором
К незасчитанной шайбе СКА нас вели весь сезон. Долго и методично. Отменяли порой такие голы, что волосы вставали дыбом, а рука тянулась к увеличительному стеклу, чтобы рассмотреть мифическое нарушение. Зато нас приучили, что даже тень игрока, по ошибке заглянувшая во вратарскую площадь, может оказаться вне закона. Предупрежден — значит вооружен. Край конька Белова, который обеспечил «визуальную помеху» Илье Сорокину, вписывается в эту тенденцию, пусть и доведен до абсолюта.
А вот во что вписывается шайба Сергея Шумакова, понять трудно. Можно привести чуть ли не десяток аналогичных примеров из регулярного чемпионата, когда любое появление клюшки рядом со щитком или ловушкой вратаря приравнивалось к смертному греху. Доводилось слышать, что сравнивать случаи Белова и Широкова нельзя по той простой причине, что конек и клюшка во вратарской оцениваются
Уверен, если спросить самих игроков и их тренеров, все проголосуют за то, чтобы шайбы заносили в ворота с мясом, а судейские свистки звучали только тогда, когда их вмешательство жизненно необходимо. Все мы любим хоккей за ореол истинно мужского вида спорта. Судейство в нынешнем сезоне КХЛ, по той или иной причине, заставило нас быть мелочными. И если мыслить романтическими представлениями об игре, то засчитывать нужно было обе шайбы. Но если подстраиваться под изменчивый мир, действуя по его правилам, нельзя было засчитывать ни одной. Судьи же попытались усидеть на двух стульях сразу.