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20:07 (мск), источник: Sport24

Фантастический сэйв русского вратаря, большинство и везение. Этот ЦСКА не отдает побед в дерби

СКА потерпел второе поражение в финале Запада. Шансов отыграться все меньше.

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Источник: РИА "Новости"

Когда появляется возможность смотреть две полуфинальные серии вживую, то от сравнений никуда не деться. И если первый матч «Авангард» — «Салават» вызвал полнейший восторг в плане атмосферы и самого хоккея, то армейское дерби служит снотворным. За первые четыре минуты в Балашихе было уже три голевых момента, на «ЦСКА Арене» — ноль. Науменко в четверг сказал, что в плей-офф не стоит задачи играть в хоккей, и присел на второй матч. Не удивлюсь, что из-за этого комментария. Вместо него появился Пашнин. Правда, на характере игры это никак не сказалось, она, особенно поначалу, походила на пейнтбол — то в одну, то в другую сторону. При этом моментов у ЦСКА было побольше, гости же выглядели аморфными. Счет был открыт в большинстве — вновь связка Григоренко — Капризов не оставила сопернику шансов. Бросок Кирилла Шестеркин сначала отразил, но форвард быстро переместился и во второй раз попал в сетку ворот.

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Появление Игоря в воротах СКА в какой-то степени стало сюрпризом. Хелльберг в первой встрече не сказать, что провалился, поводов усомниться в себе не давал. Но Шестеркин лучше шведа играет клюшкой, а по такой игре это крайне важно. Включили в состав и Кузьменко, у которого в плей-офф совсем не идет. Половину матча он был незаметен, но потом вроде бы ожил: уронил Капризова, полез драться на пятак. Дацюк все еще не до конца здоров. На раскатках выходил с неиграющим составом, а во время матча занимался в зале. К домашним встречам должен быть в строю. В СКА возможно намеренно не форсируют подготовку 40-летнего форварда. Воробьев, может быть, не хочет, чтобы темп игры падал, да и центральные в первой встрече выглядели хорошо. Что-то похоже предпринимал Билялетдинов, оставляя в запасе Маркова и Зарипова на некоторые матчи.

После перерыва стало чуть поинтереснее. У петербуржцев стало больше моментов, особенно в большинстве. Трижды гости при численном преимуществе могли поражать ворота, но не получилось.

Сорокин сделал какой-то умопомрачительный сэйв после броска Бывальцева, который получил глупое удаление в первом периоде, в том меньшинстве СКА пропустил.

Была еще штанга у Кетова. ЦСКА же все время везло, но москвичи и своими моментами пользовались. Скотт увеличил преимущество команды.

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Одну шайбу СКА сумел отыграть в большинстве. Гусев со своей фирменной позиции забил в ближнюю девятку. В этой встрече все решали мастера, непонятно только, почему остальные игроки были незаметны. Удалений было по ходу матча очень много и стало понятно, что все будет решать игра в неравных составах. У команды Воробьева «пять на пять» не слишком получалось. В третьем периоде ЦСКА еще забил, но шайбу Шалунова не засчитали, так как она была заброшена высокоподнятой клюшкой. Публика на арене не поняла решения и встретила его сильным гулом.

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Чем ближе была финальная сирена, тем больше эмоции накалялась. Игра по-прежнему не поражала своей зрелищностью, но хотя бы удаления добавляли перчинки. Гол Телегина за десять минут до конца поставил точку. Это СКА две шайбы отыграть не сможет, сколько бы моментов не создал. Даже удивительно, что Воробьев оставляет здорового Прохоркина в запасе, а в первом звене выпускает 21-летнего Мальцева, о котором еще месяц назад мало кто знал. С такой игрой петербуржцы не зацепятся в серии, смогут ли поменяться — вопрос. Армейцы из Петербурга в регулярном чемпионате так заигрались с ротацией, что забыли подготовиться к плей-офф. Вот и получается, что ЦСКА без вопросов сильнее. Пусть им немного и везет. Но кто скажет, что не заслужено?

Дарья Тубольцева

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СКА
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций30.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11238 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинИлья Воробьев
Вратари
Илья СорокинИгорь Шестеркин
1-й период
12:30Алексей Бывальцев
12:58Кирилл Капризов(Михаил Григоренко, Максим Шалунов)
2-й период
23:57Сергей Калинин
28:39Артем Блажиевский
30:49Евгений Кетов
33:19Максим Мамин
36:24Грег Скотт(Максим Шалунов, Никита Нестеров)
38:31Линден Вей
38:51Никита Гусев(Динар Хафизуллин, Алексей Бывальцев)
3-й период
40:37Сергей Андронов
47:00Сергей Плотников
49:54Иван Телегин(Андрей Светлаков, Максим Мамин)
58:04Линден Вей
Статистика
12Штрафное время6
3Игра в большинстве6
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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