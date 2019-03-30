Фантастический сэйв русского вратаря, большинство и везение. Этот ЦСКА не отдает побед в дерби
СКА потерпел второе поражение в финале Запада. Шансов отыграться все меньше.
СКА потерпел второе поражение в финале Запада. Шансов отыграться все меньше.
Когда появляется возможность смотреть две полуфинальные серии вживую, то от сравнений никуда не деться. И если первый матч «Авангард» — «Салават» вызвал полнейший восторг в плане атмосферы и самого хоккея, то армейское дерби служит снотворным. За первые четыре минуты в Балашихе было уже три голевых момента, на «ЦСКА Арене» — ноль. Науменко в четверг сказал, что в
Появление Игоря в воротах СКА в
После перерыва стало чуть поинтереснее. У петербуржцев стало больше моментов, особенно в большинстве. Трижды гости при численном преимуществе могли поражать ворота, но не получилось.
Была еще штанга у Кетова. ЦСКА же все время везло, но москвичи и своими моментами пользовались. Скотт увеличил преимущество команды.
Одну шайбу СКА сумел отыграть в большинстве. Гусев со своей фирменной позиции забил в ближнюю девятку. В этой встрече все решали мастера, непонятно только, почему остальные игроки были незаметны. Удалений было по ходу матча очень много и стало понятно, что все будет решать игра в неравных составах. У команды Воробьева «пять на пять» не слишком получалось. В третьем периоде ЦСКА еще забил, но шайбу Шалунова не засчитали, так как она была заброшена высокоподнятой клюшкой. Публика на арене не поняла решения и встретила его сильным гулом.
Чем ближе была финальная сирена, тем больше эмоции накалялась. Игра
Дарья Тубольцева
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|Игорь Никитин
|Илья Воробьев
|Илья Сорокин
|Игорь Шестеркин
|12:30
|Алексей Бывальцев
|12:58
|Кирилл Капризов(Михаил Григоренко, Максим Шалунов)
|23:57
|Сергей Калинин
|28:39
|Артем Блажиевский
|30:49
|Евгений Кетов
|33:19
|Максим Мамин
|36:24
|Грег Скотт(Максим Шалунов, Никита Нестеров)
|38:31
|Линден Вей
|38:51
|Никита Гусев(Динар Хафизуллин, Алексей Бывальцев)
|40:37
|Сергей Андронов
|47:00
|Сергей Плотников
|49:54
|Иван Телегин(Андрей Светлаков, Максим Мамин)
|58:04
|Линден Вей
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)