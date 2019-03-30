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19:28 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА удвоил преимущество в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. ЦСКА одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:1 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (13-я минута), Грег Скотт (37) и Иван Телегин (50). У проигравших отличился Никита Гусев (39). Нападающий ЦСКА Сергей Андронов провел 68-й матч в плей-офф КХЛ и обновил клубный рекорд по этому показателю. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему форварду команды Владимиру Жаркову, в активе которого 67 матчей.

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В регулярном чемпионате текущего сезона московский клуб выиграл все четыре матча у СКА (2:1 Б, 3:1, 3:1, 4:1). Петербургский клуб проиграл девятый матч подряд в противостоянии с ЦСКА. Последнюю победу СКА одержал 2 апреля 2018 года в гостевой встрече плей-офф (5:2).

На пути к полуфиналу текущего плей-офф ЦСКА обыграл подмосковный «Витязь» (счет в серии 4−0) и московское «Динамо» (4−1). СКА выбил из борьбы московский «Спартак» (4−2) и ярославский «Локомотив» (4−1).

ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в финале Западной конференции. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская. СКА в сезоне-2014/15 стал первым и пока единственным клубом КХЛ, который смог выиграть серию, проиграв три первых матча. В сезонах-2015/16 и 2017/18 побеждал ЦСКА (4−0, 4−2), до этого в рамках плей-офф КХЛ команды дважды встречались в первом раунде — оба разу в следующую стадию проходил СКА (4−1, 4−0).

Первый матч завершился домашней победой ЦСКА (2:1), таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу столичного клуба. Два следующих матча серии пройдут в Санкт-Петербурге 1 и 3 апреля. Если понадобится, то пятая и седьмая встречи состоятся в Москве, шестой возможный матч серии клубы проведут в Петербурге.

Смотрите также: ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии

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ЦСКА
3:1
1:0, 1:1, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций30.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинИлья Воробьев
Вратари
Илья СорокинИгорь Шестеркин
1-й период
12:30Алексей Бывальцев
12:58Кирилл Капризов(Михаил Григоренко, Максим Шалунов)
2-й период
23:57Сергей Калинин
28:39Артем Блажиевский
30:49Евгений Кетов
33:19Максим Мамин
36:24Грег Скотт(Никита Нестеров, Максим Шалунов)
38:31Линден Вей
38:51Никита Гусев(Динар Хафизуллин, Алексей Бывальцев)
3-й период
40:37Сергей Андронов
47:00Сергей Плотников
49:52Иван Телегин(Андрей Светлаков, Максим Мамин)
58:04Линден Вей
Статистика
12Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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