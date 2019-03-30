ЦСКА удвоил преимущество в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. ЦСКА одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:1 во втором матче полуфинальной серии
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. ЦСКА одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:1 во втором матче полуфинальной серии
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (13-я минута), Грег Скотт (37) и Иван Телегин (50). У проигравших отличился Никита Гусев (39). Нападающий ЦСКА Сергей Андронов провел 68-й матч в
В регулярном чемпионате текущего сезона московский клуб выиграл все четыре матча у СКА (2:1 Б, 3:1, 3:1, 4:1). Петербургский клуб проиграл девятый матч подряд в противостоянии с ЦСКА. Последнюю победу СКА одержал 2 апреля 2018 года в гостевой встрече
На пути к полуфиналу текущего
ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в финале Западной конференции. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская. СКА в сезоне-2014/15 стал первым и пока единственным клубом КХЛ, который смог выиграть серию, проиграв три первых матча. В сезонах-2015/16 и 2017/18 побеждал ЦСКА (4−0, 4−2), до этого в рамках
Первый матч завершился домашней победой ЦСКА (2:1), таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу столичного клуба. Два следующих матча серии пройдут в
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|Игорь Никитин
|Илья Воробьев
|Илья Сорокин
|Игорь Шестеркин
|12:30
|Алексей Бывальцев
|12:58
|Кирилл Капризов(Михаил Григоренко, Максим Шалунов)
|23:57
|Сергей Калинин
|28:39
|Артем Блажиевский
|30:49
|Евгений Кетов
|33:19
|Максим Мамин
|36:24
|Грег Скотт(Никита Нестеров, Максим Шалунов)
|38:31
|Линден Вей
|38:51
|Никита Гусев(Динар Хафизуллин, Алексей Бывальцев)
|40:37
|Сергей Андронов
|47:00
|Сергей Плотников
|49:52
|Иван Телегин(Андрей Светлаков, Максим Мамин)
|58:04
|Линден Вей
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)