ЦСКА удвоил преимущество в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (13-я минута), Грег Скотт (37) и Иван Телегин (50). У проигравших отличился Никита Гусев (39). Нападающий ЦСКА Сергей Андронов провел 68-й матч в плей-офф КХЛ и обновил клубный рекорд по этому показателю. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему форварду команды Владимиру Жаркову, в активе которого 67 матчей.

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В регулярном чемпионате текущего сезона московский клуб выиграл все четыре матча у СКА (2:1 Б, 3:1, 3:1, 4:1). Петербургский клуб проиграл девятый матч подряд в противостоянии с ЦСКА. Последнюю победу СКА одержал 2 апреля 2018 года в гостевой встрече плей-офф (5:2).

На пути к полуфиналу текущего плей-офф ЦСКА обыграл подмосковный «Витязь» (счет в серии 4−0) и московское «Динамо» (4−1). СКА выбил из борьбы московский «Спартак» (4−2) и ярославский «Локомотив» (4−1).

ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в финале Западной конференции. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская. СКА в сезоне-2014/15 стал первым и пока единственным клубом КХЛ, который смог выиграть серию, проиграв три первых матча. В сезонах-2015/16 и 2017/18 побеждал ЦСКА (4−0, 4−2), до этого в рамках плей-офф КХЛ команды дважды встречались в первом раунде — оба разу в следующую стадию проходил СКА (4−1, 4−0).

Первый матч завершился домашней победой ЦСКА (2:1), таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу столичного клуба. Два следующих матча серии пройдут в Санкт-Петербурге 1 и 3 апреля. Если понадобится, то пятая и седьмая встречи состоятся в Москве, шестой возможный матч серии клубы проведут в Петербурге.

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