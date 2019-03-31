Кадейкин вошел в состав «Салавата» на второй матч с «Авангардом»

«Салават Юлаев» в воскресенье в Балашихе проведет второй матч финала Восточной конференции против «Авангарда». Омский клуб ведет со счетом 1−0 в серии до четырех побед.

Кадейкин не тренировался перед началом серии из-за болезни и пропустил первый матч. В текущем плей-офф форвард провел 11 матчей, в которых набрал четыре очка (гол и три передачи).