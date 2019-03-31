Кадейкин вошел в состав «Салавата» на второй матч с «Авангардом»
БАЛАШИХА (Московская область), 31 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин вошел в состав на второй матч серии
БАЛАШИХА (Московская область), 31 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин вошел в состав на второй матч серии
«Салават Юлаев» в воскресенье в Балашихе проведет второй матч финала Восточной конференции против «Авангарда». Омский клуб ведет со счетом 1−0 в серии до четырех побед.
Кадейкин не тренировался перед началом серии