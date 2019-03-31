Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард0
Салават Юлаев0
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
23:59
Питтсбург Пингвинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
1.04
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
1.04
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
1.04
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ3
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз1
Анахайм Дакс5
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе ШарксОТ4
Вегас Голден Найтс3
Все события
Фоторепортажи
12Алина Кабаева: где она сейчас?
9Сборная России разгромила команду Казахстана
16:16 (мск), источник: Р-Спорт

Кадейкин вошел в состав «Салавата» на второй матч с «Авангардом»

БАЛАШИХА (Московская область), 31 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин вошел в состав на второй матч серии плей-офф КХЛ против омского «Авангарда», защитник Павел Коледов не попал в заявку на игру.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Салават Юлаев» в воскресенье в Балашихе проведет второй матч финала Восточной конференции против «Авангарда». Омский клуб ведет со счетом 1−0 в серии до четырех побед.

Кадейкин не тренировался перед началом серии из-за болезни и пропустил первый матч. В текущем плей-офф форвард провел 11 матчей, в которых набрал четыре очка (гол и три передачи).

Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
«Зенит» был близок к потере очков. Все изменил ход Семака
«Маленькая крыса»: Конор зовет Хабиба на новый бой
Биатлонист Семаков победил в масс-старте на чемпионате России
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Назван следующий соперник Александра Емельяненко
Кузьмина рассказала, при каких условиях будет бегать эстафеты
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь