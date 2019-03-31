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16:58 (мск), источник: Р-Спорт

Евгений Медведев вернулся в состав «Авангарда»

БАЛАШИХА, 31 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Защитник «Авангарда» Евгений Медведев вернулся в состав омичей на второй матч серии плей-офф КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева», при этом нашивку капитана сохранил его коллега по амплуа Алексей Емелин.

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«Авангард» в воскресенье в Балашихе проведет второй матч финала Восточной конференции против «Салавата». Омичи ведут 1−0 в серии до четырех побед.

Медведев, весь сезон исполнявший функции капитана «Авангарда», не играл с 1 марта, когда получил травму в третьей игре серии первого раунда против казанского «Ак Барса».

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