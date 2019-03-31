Евгений Медведев вернулся в состав «Авангарда»
БАЛАШИХА, 31 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Защитник «Авангарда» Евгений Медведев вернулся в состав омичей на второй матч серии
БАЛАШИХА, 31 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Защитник «Авангарда» Евгений Медведев вернулся в состав омичей на второй матч серии
«Авангард» в воскресенье в Балашихе проведет второй матч финала Восточной конференции против «Салавата». Омичи ведут 1−0 в серии до четырех побед.
Медведев, весь сезон исполнявший функции капитана «Авангарда», не играл с 1 марта, когда получил травму в третьей игре серии первого раунда против казанского «Ак Барса».