Евгений Медведев вернулся в состав «Авангарда»

БАЛАШИХА, 31 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Защитник «Авангарда» Евгений Медведев вернулся в состав омичей на второй матч серии плей-офф КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева», при этом нашивку капитана сохранил его коллега по амплуа Алексей Емелин.