На уровне Ягра: гол и пас Бека принесли «Авангарду» победу над «Салаватом»

Источник: РИА "Новости"

Без куницы и Бузовой

Восточные финалисты в первой игре серии подняли планку зрелищности максимально высоко. Второго матча между «Авангардом» и «Салаватом» с нетерпением ждали как болельщики, так и специалисты. Даже жаль, что вживую увидеть эти игры в Балашихе могут только пять с половиной тысяч зрителей. Но здесь ничего не поделать, и как минимум в следующем сезоне (а, судя по всему, и гораздо дольше) «Авангард» будет играть в подмосковном дворце имени Юрия Ляпкина.

Из важных событий, предшествовавших воскресной игре, стоит отметить, что куница, маскот «Салавата Юлаева», на арене так и не появилась. Плюс, вопреки ожиданиям, не вернулась на трибуны определенно «фартовая» для «Авангарда» Ольга Бузова. В двух матчах, которые посетила певица, «ястребы» одержали две победы с общим счетом 11:3. Для исполнения гимна и выступления в первом перерыве «Авангард» на этот раз пригласил участницу шоу «Голос» Диану Шалжиян.

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В составе «Салавата» появился форвард Александр Кадейкин, а в линии обороны линии уфимцев не оказалось защитника Павла Коледова, завершившего прошлую игру с показателем полезности «плюс три» (был на льду при каждом из забитых «Салаватом» голов). Интересно, что после первой игры опытный защитник уфимцев Алексей Семенов четко сказал, что Кадейкин будет играть в воскресенье, в то время как у главного тренера Николая Цулыгина такой информации еще не было.

У «Авангарда» в строй вернулся пропустивший месяц защитник Евгений Медведев. Звание капитана команды при этом сохранил Алексей Емелин, а Медведеву не «досталось» даже ассистентской нашивки.

Метсола держит «Салават» в игре

Несколько первых смен активнее провел «Салават», в одном из моментов эффектно сыграл форвард уфимцев Владимир Ткачев, правда, до броска в створ дело не дошло. Но после третьей-четвертой минуты игра окончательно перешла в зону гостей. «Авангард» принялся нагружать работой вратаря «Салавата» Юху Метсолу: опасно бросал Кирилл Семенов, с убойной позиции не забил Тэйлор Бек.

В результате «Авангард» более чем в пять раз (16−3) перебросал гостей в первом периоде. Однако счет так и не был открыт. При этом «Салават» вполне мог уйти на перерыв в роли лидера: Кадейкин на 15-й минуте оказался с шайбой один перед чужими воротами, но не попал в створ — вероятно, сам не ожидал, что окажется в подобной ситуации.

Источник: РИА "Новости"

Еще один момент имел Владимир Ткачев, который был безоговорочно лучшим у «зеленых» в первые двадцать минут. Против ведущей же тройки «Салавата» вновь здорово работало легионерское звено «Авангарда».

Большинство «Авангарда»: магия все еще действует

Первый период прошел без единого удаления, с минимальным числом остановок и на довольно высоких скоростях. Но после перерыва команды еще больше взвинтили скорости, как итог — первые удаления. На 25-й минуте Ткачев оставил «Салават» в меньшинстве, но всего через полминуты в соседнем «боксе» присел и нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков.

Лидер гостей Линус Умарк покружил в чужой зоне при игре «четыре на четыре», после чего «Салават» еще нескоро туда вернулся. «Авангард» продолжил «обстрел» Метсолы (преимущество «ястребов» по броскам стало пятикратным — 25−5), но финн уверенно справлялся со всем, что предлагали хозяева.

Источник: РИА "Новости"

На 33-й минуте Кемппайнен нарушил правила на Викторе Стольберге, и «Авангард» получил первое полноценное большинство в матче. Сергей Широков шанс не упустил, с пятака в касание пробив Метсолу и заставив вскочить с кресел не только приехавших поддержать его родителей, но и еще пять тысяч болельщиков.

Цели достиг 29-й по счету бросок «Авангарда» в створ, но нужно признать, что в данном случае не спас бы никто. Омский клуб забивал в большинстве в каждом из одиннадцати матчей нынешнего розыгрыша плей-офф. Отметившийся результативной передачей Тэйлор Бек продлил результативную серию до десяти матчей, повторив тем самым принадлежащий самому Яромиру Ягру рекорд «Авангарда» в КХЛ.

Бек обошел Хартикайнена и принес Омску победу

На старте третьего периода пришло время проявить себя и уфимским легионерам — теперь свое первое реальное большинство получил «Салават Юлаев». Умарк и Хартикайнен подтвердили свой класс, организовав ситуацию, когда воспитаннику омского хоккея Владимиру Ткачеву осталось только не промахнуться по пустым воротам — 1:1. Умарк повторил рекорд Александра Радулова по числу результативных передач в матчах КХЛ за «Салават Юлаев» (197).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c9599713b8073c55de520cc5533918b6_hd/q605241/fba2dbb1332c52d24710b8b35fc6ff68/4709726535?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но Тэйлор Бек твердо решил отнять у Хартикайнена первое место в списке лучших бомбардиров в плей-офф. Спустя три минуты после гола «Салавата» Бек получил шайбу от Давида Деарне и вновь вывел «Авангард» вперед (Метсола просто не видел момент броска). Канадец, которого омичи выменяли у китайского «Куньлуня» перед самым дэдлайном, канадец, который в прошлом сезоне оказался не нужен «Автомобилисту», набрал уже свое 18-е очко в плей-офф и принес команде Боба Хартли вторую победу в серии.

Источник: РИА "Новости"

Больше десяти минут оставалось «Салавату» на спасение после второго гола «Авангарда», но этого времени уфимскому клубу не хватило. Более того — Кирилл Семенов и Алексей Емелин отправили еще по одной шайбе в ворота гостей, установив окончательный счет — 4:1.