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08:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Болельщики «Авангарда» и «Салавата» устроили драку во время матча

Ястребы накануне обыграли уфимцев.

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Во время второго матча финальной серии Восточной конференции болельщики «Авангарда» и «Салавата Юлаева» подрались в подтрибунном помещении арены в Балашихе. Драка случилась после второго периода игры. Видеозапись с места событий появилась в группе болельщиков «Авангарда».

Во время загрузки произошла ошибка.

Участников драки, которых было немного, пришлось разнимать сотрудникам безопасности стадиона и полиции. Все случилось возле гостевого сектора. Предположительно, фанаты, устроившие потасовку, были пьяны.

Напомним, вчерашний второй матч в серии «Авангард» выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:1. В первом периоде обе команды играли осторожно, голевых моментов было немного. «Авангард» атаковал значительно больше «Салавата», но никому в этом периоде забить не удалось, он закончился со счетом 0:0.

Во втором периоде «Авангарду» удалось забить шайбу силами Сергея Широкова, который отправил ее в угол ворот на 35-ой минуте. Омичи до конца периода вели в счете, атакуя ворота уфимцев куда чаще. Итог периода 1:0.

В начале третьего периода ястребам пришлось уступить. Они играли в меньшинстве из-за удаления Сергея Шумакова, и уфимцы не упустили возможность реализовать преимущество. Владимир Ткачев забил шайбу в ворота «Авангарда», но омичи ответили почти сразу — Тэйлор Бек поразил ворота «Салавата». За 4 минуты до конца периода ястребы забросили и третью шайбу с помощью Кирилла Семенова. На последних минутах уфимцы сняли вратаря, но это не помогло им, а омичам удалось забросить еще одну шайбу силами Алексея Емелина.

Счет в серии сейчас 2:0 в пользу ястребов, следующие две игры пройдут в Уфе, 2 апреля и 4 апреля. Начало игр в 20.00 по омскому времени.

Авангард
4:1
0:0, 1:0, 3:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций31.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5501 зритель
Главные тренеры
Боб ХартлиНиколай Цулыгин
Вратари
Игорь БобковЮха Метсола(Юха Метсола, Юха Метсола)
2-й период
24:31Владимир Ткачев
25:07Сергей Шумаков
32:27Йоонас Кемппайнен
33:11Сергей Широков(Давид Деарне, Тэйлор Бек)
3-й период
41:35Сергей Шумаков
43:32Владимир Ткачев(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
46:32Тэйлор Бек(Давид Деарне)
55:33Кирилл Семенов(Кирилл Петров)
59:36Алексей Емелин
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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