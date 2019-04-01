Болельщики «Авангарда» и «Салавата» устроили драку во время матча
Ястребы накануне обыграли уфимцев.
Ястребы накануне обыграли уфимцев.
Во время второго матча финальной серии Восточной конференции болельщики «Авангарда» и «Салавата Юлаева» подрались в подтрибунном помещении арены в Балашихе. Драка случилась после второго периода игры. Видеозапись с места событий появилась в группе болельщиков «Авангарда».
Участников драки, которых было немного, пришлось разнимать сотрудникам безопасности стадиона и полиции. Все случилось возле гостевого сектора. Предположительно, фанаты, устроившие потасовку, были пьяны.
Напомним, вчерашний второй матч в серии «Авангард» выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 4:1. В первом периоде обе команды играли осторожно, голевых моментов было немного. «Авангард» атаковал значительно больше «Салавата», но никому в этом периоде забить не удалось, он закончился со счетом 0:0.
Во втором периоде «Авангарду» удалось забить шайбу силами Сергея Широкова, который отправил ее в угол ворот на 35-ой минуте. Омичи до конца периода вели в счете, атакуя ворота уфимцев куда чаще. Итог периода 1:0.
В начале третьего периода ястребам пришлось уступить. Они играли в меньшинстве
Счет в серии сейчас 2:0 в пользу ястребов, следующие две игры пройдут в Уфе, 2 апреля и 4 апреля. Начало игр в 20.00 по омскому времени.
|Боб Хартли
|Николай Цулыгин
|Игорь Бобков
|Юха Метсола(Юха Метсола, Юха Метсола)
|24:31
|Владимир Ткачев
|25:07
|Сергей Шумаков
|32:27
|Йоонас Кемппайнен
|33:11
|Сергей Широков(Давид Деарне, Тэйлор Бек)
|41:35
|Сергей Шумаков
|43:32
|Владимир Ткачев(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
|46:32
|Тэйлор Бек(Давид Деарне)
|55:33
|Кирилл Семенов(Кирилл Петров)
|59:36
|Алексей Емелин
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)