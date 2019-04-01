Источник: Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» подписал контракт с болельщиком, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

ХК «Сибирь» подписал контракт с болельщиком Дмитрием Казанцевым. Он известен под никнеймом «Усатый в каске». Казанцев станет пиар-менеджером хоккейного клуба в сезоне 2019−2020 годов. Сумма контракта не разглашается.

«Заявляется, что в скором времени в Новосибирске может появиться ещё один дом, окрашенный в цвета “Сибири”. На этот раз здание будет располагаться в центре города в непосредственном соседстве с Мэрией», — сообщает КХЛ.

Отмечается, что летом 2018 года в Новосибирске открыли первый в России Дом Болельщиков. Инициатором оформления дома в стилистике ХК «Сибирь» стал Дмитрий Казанцев.