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13:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» подписал контракт с болельщиком

Болельщик Дмитрий Казанцев станет пиар-менеджером клуба в сезоне 2019 — 2020 годов, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» подписал контракт с болельщиком, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

ХК «Сибирь» подписал контракт с болельщиком Дмитрием Казанцевым. Он известен под никнеймом «Усатый в каске». Казанцев станет пиар-менеджером хоккейного клуба в сезоне 2019−2020 годов. Сумма контракта не разглашается.

«Заявляется, что в скором времени в Новосибирске может появиться ещё один дом, окрашенный в цвета “Сибири”. На этот раз здание будет располагаться в центре города в непосредственном соседстве с Мэрией», — сообщает КХЛ.

Отмечается, что летом 2018 года в Новосибирске открыли первый в России Дом Болельщиков. Инициатором оформления дома в стилистике ХК «Сибирь» стал Дмитрий Казанцев.

Напомним, Главгосэкспертиза одобрила проект ледовой арены в Новосибирске. Здание построят в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2023 году. После соревнований ледовый дворец станет базой для развития массового спорта в Новосибирской области.

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