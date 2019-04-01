ХК «Сибирь» подписал контракт с болельщиком
Болельщик Дмитрий Казанцев станет
Болельщик Дмитрий Казанцев станет
ХК «Сибирь» подписал контракт с болельщиком, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.
ХК «Сибирь» подписал контракт с болельщиком Дмитрием Казанцевым. Он известен под никнеймом «Усатый в каске». Казанцев станет
«Заявляется, что в скором времени в Новосибирске может появиться ещё один дом, окрашенный в цвета “Сибири”. На этот раз здание будет располагаться в центре города в непосредственном соседстве с Мэрией», — сообщает КХЛ.
Отмечается, что летом 2018 года в Новосибирске открыли первый в России Дом Болельщиков. Инициатором оформления дома в стилистике ХК «Сибирь» стал Дмитрий Казанцев.
Напомним, Главгосэкспертиза одобрила проект ледовой арены в Новосибирске. Здание построят в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2023 году. После соревнований ледовый дворец станет базой для развития массового спорта в Новосибирской области.