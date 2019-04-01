СКА сократил отставание от ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (28-я минута) и Николай Прохоркин (73). У проигравших отличился Павел Карнаухов (20). Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу ЦСКА.

В регулярном чемпионате текущего сезона московский клуб выиграл все четыре матча у СКА (2:1 Б, 3:1, 3:1, 4:1). Петербургский клуб прервал серию из девяти поражений в противостоянии с ЦСКА. До этого матча последнюю победу СКА над ЦСКА одержал 2 апреля 2018 года в гостевой встрече плей-офф (5:2).

Фоторепортаж ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии

На пути к полуфиналу текущего плей-офф ЦСКА обыграл подмосковный «Витязь» (счет в серии 4−0) и московское «Динамо» (4−1). СКА выбил из борьбы московский «Спартак» (4−2) и ярославский «Локомотив» (4−1).

ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в полуфинале Кубка Гагарина. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская. СКА в сезоне-2014/15 стал первым и пока единственным клубом КХЛ, который смог выиграть серию, проиграв три первых матча. В сезонах-2015/16 и 2017/18 побеждал ЦСКА (4−0, 4−2), до этого в рамках плей-офф КХЛ команды дважды встречались в первом раунде — оба раза в следующую стадию проходил СКА (4−1, 4−0).