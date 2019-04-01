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18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
1 апреля, источник: ТАСС

СКА сократил отставание от ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским СКА со счетом 2:1 в овертайме в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Александр Барабанов (28-я минута) и Николай Прохоркин (73). У проигравших отличился Павел Карнаухов (20). Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу ЦСКА.

В регулярном чемпионате текущего сезона московский клуб выиграл все четыре матча у СКА (2:1 Б, 3:1, 3:1, 4:1). Петербургский клуб прервал серию из девяти поражений в противостоянии с ЦСКА. До этого матча последнюю победу СКА над ЦСКА одержал 2 апреля 2018 года в гостевой встрече плей-офф (5:2).

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ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии

На пути к полуфиналу текущего плей-офф ЦСКА обыграл подмосковный «Витязь» (счет в серии 4−0) и московское «Динамо» (4−1). СКА выбил из борьбы московский «Спартак» (4−2) и ярославский «Локомотив» (4−1).

ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в полуфинале Кубка Гагарина. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская. СКА в сезоне-2014/15 стал первым и пока единственным клубом КХЛ, который смог выиграть серию, проиграв три первых матча. В сезонах-2015/16 и 2017/18 побеждал ЦСКА (4−0, 4−2), до этого в рамках плей-офф КХЛ команды дважды встречались в первом раунде — оба раза в следующую стадию проходил СКА (4−1, 4−0).

Следующий матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля. Если понадобится, то пятая и седьмая встречи состоятся в Москве, шестой матч серии клубы проведут в Петербурге.

СКА
2:1ОТ
0:1, 1:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций1.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12568 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевИгорь Никитин
Вратари
Игорь ШестеркинИлья Сорокин
1-й период
05:09Командный штраф
09:03Командный штраф
16:59Антон Белов
19:59Павел Карнаухов(Андрей Светлаков)
2-й период
27:58Александр Барабанов(Артем Зуб, Николай Прохоркин)
34:36Янник Хансен
3-й период
58:13Сергей Плотников
58:13Клас Дальбек
Овертайм
60:42Мэт Робинсон
72:43Николай Прохоркин
Статистика
8Штрафное время6
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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