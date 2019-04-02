Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс3
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз2
Калгари Флэймз7
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго БлэкхоксОТ3
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзБ3
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз2
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз5
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Торонто Мэйпл Ливз2
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России разгромила команду Казахстана
15Самая горячая болельщица «Салавата»
12:32 (мск), источник: Vesti.kz

Боченски, Волк и Петерссон. Кто останется в «Барысе» на следующий сезон?

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски, форвард-бомбардир Андре Петерссон и еще группа хоккеистов могут покинуть столичный клуб по причине завершения контрактов. Главный тренер «Барыса» Андрея Скабелка прокомментировал ситуацию, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Команда, это живой организм. Мы не хотим застоя, но и текучки не должно быть. Мы работаем с агентами игроков. Ищем еще варианты, — комментирует Скабелка возможные изменения в составе.

Читайте также
«Не отсиживался в окопах». КХЛ назвала незаметного героя «Барыса» в плей-офф

— Будет ли продлен контракт с Граховиной?
— Будем работать.

— Было ли сделано приглашение в сборную для Талгата Жайлауова?
— Нет, но он сам приехал и тренируются. Все зависит от него.

— Планируете ли возвращать Романа Савченко?
— Сейчас он не гражданин Казахстана.

— Удовлетворены ли работой?
— Сезон можно поделить на две части. В плей-офф не все получилось.

— Рымарев и Сен-Пьер приглашены в сборную. Они приехали?
Сен-Пьер приедет 7 числа. И Рымарев.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Три максималиста и три неудачника". Итоги трех туров КПЛ-2019
Молчание ради золота: российским лыжникам запретят соцсети
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ
«Спартак» заплатил посредникам больше всех в РПЛ
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
«Сент-Луис» обыграл «Колорадо». Тарасенко забросил шайбу
Привык к боли: ученик Тутберидзе раскрыл тайну тренировок
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь