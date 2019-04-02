Боченски, Волк и Петерссон. Кто останется в «Барысе» на следующий сезон?
Капитан «Барыса» Брэндон Боченски,
Капитан «Барыса» Брэндон Боченски,
— Команда, это живой организм. Мы не хотим застоя, но и текучки не должно быть. Мы работаем с агентами игроков. Ищем еще варианты, — комментирует Скабелка возможные изменения в составе.
— Будет ли продлен контракт с Граховиной?
— Будем работать.
— Было ли сделано приглашение в сборную для Талгата Жайлауова?
— Нет, но он сам приехал и тренируются. Все зависит от него.
— Планируете ли возвращать Романа Савченко?
— Сейчас он не гражданин Казахстана.
— Удовлетворены ли работой?
— Сезон можно поделить на две части. В
— Рымарев и
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