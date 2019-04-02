Боченски, Волк и Петерссон. Кто останется в «Барысе» на следующий сезон?

Источник: РИА "Новости"

— Команда, это живой организм. Мы не хотим застоя, но и текучки не должно быть. Мы работаем с агентами игроков. Ищем еще варианты, — комментирует Скабелка возможные изменения в составе.

— Будет ли продлен контракт с Граховиной?

— Будем работать.

— Было ли сделано приглашение в сборную для Талгата Жайлауова?

— Нет, но он сам приехал и тренируются. Все зависит от него.

— Планируете ли возвращать Романа Савченко?

— Сейчас он не гражданин Казахстана.

— Удовлетворены ли работой?

— Сезон можно поделить на две части. В плей-офф не все получилось.