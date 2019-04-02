Алматы примет домашние матчи «Барыса» в КХЛ
Хоккейный клуб «Барыс» проведет вынесенные домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в Алматы. Об этом было объявлено на
Хоккейный клуб «Барыс» проведет вынесенные домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в Алматы. Об этом было объявлено на
Подробнее о расписании и стоимости билетов станет известно позднее.
Отметим, что в 2017 году акимом города Алматы Бауыржаном Байбеком эта идея уже была предложена и КХЛ ее одобрила. Тем не менее, «Барыс» еще ни разу не проводил матчи в Алматы.
КХЛ одобрила проведение домашних матчей «Барыса» в Алматы и рассматривает вопрос о втором клубе из Казахстана.
В минувшем сезоне «Барыс» обновил свой рекорд выиграв свой дивизион и добравшись до второго раунда