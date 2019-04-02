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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

Алматы примет домашние матчи «Барыса» в КХЛ

Хоккейный клуб «Барыс» проведет вынесенные домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в Алматы. Об этом было объявлено на пресс-конференции, прошедшей в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Подробнее о расписании и стоимости билетов станет известно позднее.

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Отметим, что в 2017 году акимом города Алматы Бауыржаном Байбеком эта идея уже была предложена и КХЛ ее одобрила. Тем не менее, «Барыс» еще ни разу не проводил матчи в Алматы.

КХЛ одобрила проведение домашних матчей «Барыса» в Алматы и рассматривает вопрос о втором клубе из Казахстана.

В минувшем сезоне «Барыс» обновил свой рекорд выиграв свой дивизион и добравшись до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

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