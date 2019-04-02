«Ак Барс» и «Автомобилист» сыграют с «Барысом» на Кубке Президента
Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал на
Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал на
«Приедут к нам “Ак Барс” и “Автомобилист”. Идут переговоры с иностранной командой. Собирается сильный состав. Команды сыграют в один круг», — рассказал Иванищев.
Напомним, казахстанский клуб «Барыс» выиграл дивизион Чернышова и занял второе место в Восточной конференции КХЛ.
В Кубке Гагарина столичная обыграла по итогам семи встреч нижегородское «Торпедо», но уступила «Авангарду» из Омска.
Следующим стартом для многих хоккеистов «Барыса» станет чемпионат мира в первом дивизионе группы «А», который пройдет на «Барыс-Арене».