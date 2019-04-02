«Ак Барс» и «Автомобилист» сыграют с «Барысом» на Кубке Президента

Источник: РИА "Новости"

«Приедут к нам “Ак Барс” и “Автомобилист”. Идут переговоры с иностранной командой. Собирается сильный состав. Команды сыграют в один круг», — рассказал Иванищев.

Напомним, казахстанский клуб «Барыс» выиграл дивизион Чернышова и занял второе место в Восточной конференции КХЛ.

В Кубке Гагарина столичная обыграла по итогам семи встреч нижегородское «Торпедо», но уступила «Авангарду» из Омска.