Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс3
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз2
Калгари Флэймз7
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго БлэкхоксОТ3
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзБ3
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз2
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. НХЛ
3.04
Баффало Сэйбрз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
3.04
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз5
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Торонто Мэйпл Ливз2
Все события
Фоторепортажи
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
12:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Ак Барс» и «Автомобилист» сыграют с «Барысом» на Кубке Президента

Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал на пресс-конференции о формировании состава Кубка Президента в 2019 году, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Приедут к нам “Ак Барс” и “Автомобилист”. Идут переговоры с иностранной командой. Собирается сильный состав. Команды сыграют в один круг», — рассказал Иванищев.

Читайте также
«Барыс» потеряет Боченски, Волка с Петерссоном, или кого сохранит Андрей Скабелка?

Напомним, казахстанский клуб «Барыс» выиграл дивизион Чернышова и занял второе место в Восточной конференции КХЛ.

В Кубке Гагарина столичная обыграла по итогам семи встреч нижегородское «Торпедо», но уступила «Авангарду» из Омска.

Следующим стартом для многих хоккеистов «Барыса» станет чемпионат мира в первом дивизионе группы «А», который пройдет на «Барыс-Арене».

Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Этери Тутберидзе раскрыла секрет успеха Элизабет Турсынбаевой
Молчание ради золота: российским лыжникам запретят соцсети
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ
«Спартак» заплатил посредникам больше всех в РПЛ
Нурмагомедов считает, что Макгрегор завершил карьеру для пиара
Как Мария Шарапова выглядит за пределами корта (фото)
Привык к боли: ученик Тутберидзе раскрыл тайну тренировок
Женская сборная ХМАО-Югры победила в эстафете на ЧР по биатлону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь