Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев0
Авангард0
Хоккей. НХЛ
3.04
Баффало Сэйбрз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
3.04
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
3.04
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
3.04
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
3.04
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
3.04
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
3.04
Даллас Старз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
3.04
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
3.04
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
3.04
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс3
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз2
Калгари Флэймз7
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго БлэкхоксОТ3
Виннипег Джетс4
Все события
Фоторепортажи
16Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
16:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Философия отката. ЦСКА уже мог бы раскатать СКА, но не рискует

Московские «армейцы» сами дают шанс СКА, и это повод для Игоря Никитина задуматься.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Поражение в третьем матче финала Запада от СКА наверняка невероятно расстроило Игоря Никитина.

Читайте также
СКА сократил отставание от ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Наставник московских «армейцев» строил победную линию на строжайшей игре в обороне, пожертвовал ради этого всем атакующим потенциалом ЦСКА, а что получил в результате? Издевательский гол от Николая Прохоркина, который выцарапал шайбу и бросил по воротам Ильи Сорокина в окружении пятерых (!!!) игроков ЦСКА.

Но каким бы ни получился этот победный гол СКА, он полностью вытекал из логики встречи. Начиная со второго периода питерцы полностью завладели территориальным преимуществом, осадили зону защиты москвичей, и от второй пропущенной шайбы ЦСКА долгое время спасали грамотная позиционная оборона и огромное количество блокированных бросков. Но постоянно продолжаться так не могло, и СКА заслуженно добился своего.

Игорь Никитин загоняет своих игроков в определённые, жёсткие рамки, муштруя игру в обороне, а в нападении полагаясь на контратаки и мастерство первого звена. Но, как видим, работает это не всегда. СКА взял третий матч серии напористостью, прорвал эти мощные редуты и показал, что побеждать в этом противостоянии питерские «армейцы» готовы, даже играя в хоккей, предложенный соперником. А может ли ЦСКА поменяться, если что-то пойдёт не так? Пока этот вопрос остаётся открытым.

Читайте также
Фантастический сэйв русского вратаря, большинство и везение. Этот ЦСКА не отдает побед в дерби

Оборона прежде всего. Но есть ли у ЦСКА план «Б»?

Под таким девизом ЦСКА играет на протяжении всего сезона. В стане московских «армейцев» никто особо и не скрывает, что они при любых обстоятельствах пляшут от печки.

«План на матч был играть от обороны? Мы команда, которая много внимания уделяет обороне. Мы весь сезон придерживались этой стратегии, в плей-офф ничего не изменилось. Будем показывать свою игру и фокусироваться на том, что у нас получается лучше всего, а это оборона», — защитник «армейцев» Мэт Робинсон не скрывает, на чём выстраивается стиль ЦСКА.

Болельщику, особенно нейтральному, смотреть игры с участием москвичей тяжеловато, но вряд ли это кого-то волнует в ЦСКА. Результат команда показывает стабильно, и это самое главное. В плей-офф, как известно, не до эстетики. Красно-синие великолепно чистят свой пятак, высоко блокируют броски и стараются предельно минимизировать количество опасных моментов у своих ворот. Вкупе с потрясающей мобильностью это делает оборону ЦСКА практически неуязвимой, и они меньше всех пропускают как в регулярке, так и в плей-офф. В финале Запада такая тактика тоже работала в первых матчах серии. СКА бесился от «автобуса» в зоне соперника и с величайшим трудом забрасывал одну шайбу за матч, а ЦСКА оборонялся всей пятёркой и выстреливал контратаками, благодаря которым и добился двух побед в Москве.

Что же изменилось в Санкт-Петербурге? Кардинально — ничего. Вот только СКА, подгоняемый родными трибунами, шёл в атаку с утроенной силой, а ЦСКА стал играть не просто в откат, а откровенно трусливо.

Получив преимущество после во многом случайного гола в конце первого периода, ЦСКА полностью отдал сопернику территорию, перестав помышлять о контроле шайбы и осмысленных атаках. Да, ещё при счёте 1:0 в пользу москвичей у Михаила Григоренко был стопроцентный шанс, но это всего одна реальная возможность за почти 40 минут игры! СКА же два периода атаковал так бодро и всеобъемлюще, что быстро стало понятно — удержать минимальное преимущество ЦСКА точно не удастся.

Оборонятся московские «армейцы» умеют лучше всех в КХЛ, но как выиграть матч без заброшенных шайб? Лидеров нападения ЦСКА (за исключением того самого момента у Григоренко) в третьем матче серии практически не было видно, не помогли подопечным Игоря Никитина и три подряд большинства в первом периоде. ЦСКА как будто и не собирался атаковать в этом матче, а приехал в Санкт-Петербург терпеть. Но оказалось, что СКА по силам доставить оппоненту проблемы, а вот у ЦСКА плана «Б» на игру не было. Москвичи не сумели в нужный момент отодвинуть игру от своих ворот, а когда счёт стал равным, то не смогли добавить в атаке. СКА же планомерно бил в одну точку, и гол Прохоркина логично увенчал эти общекомандные усилия.

Третий матч серии поставил вопрос: а может ли ЦСКА созидать при должном уровне сопротивления соперника? Пока запасных ходов у Игоря Никитина не просматривается.

Смотрите также: «Верните Туктамышеву». Горячая фигуристка спасала болельщиков СКА от скуки

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

ЦСКА сам себе создаёт проблемы

Несмотря на победу СКА в третьем матче, статус фаворита пока по-прежнему у московских «армейцев». Козыри ЦСКА всё ещё выглядят сильнее, чем у соперника. Но всё это будет иметь смысл только в том случае, если подопечные Игоря Никитина перестанут перегибать палку. В самом деле, полностью отдать СКА преимущество в выездном матче и забыть об атаке при счёте 1:0 — довольно странное решение. Здесь всё дело в том, что Игорь Никитин очень боится совершить ошибку, и перестраховывается сверх всякой меры. Наставник ЦСКА не решается даже слегка скорректировать тактику, которая приносила успех команде на протяжении всего сезона, хотя гибкость и трезвый анализ ситуации в плей-офф необходимы. Никитин отдаёт должное уровню нападения СКА и помнит, что в прошлом году пройти питерцев ему удалось за счёт обороны, но забывает, что в этом плей-офф «армейцы» с берегов Невы совсем не так грозны.

Против здорового Дацюка, Ковальчука и Шипачёва «автобус» наверняка был самой действенной методой, но сейчас, излишне осторожничая, ЦСКА сам создаёт себе проблемы. С нынешним СКА московским «армейцам» можно играть с позиции силы в каждом матче, не запираясь на два периода в собственной зоне. У ЦСКА отличный подбор игроков, сбалансированный состав, и они способны не только терпеть и отбиваться, но и созидать. Однако пока Никитин явно не готов к смелым решениям, и благодаря этому у СКА в нынешнем финале конференции появляется шанс.

Вообще, тактическая упёртость становится фирменным знаком тренеров ЦСКА. Московские «армейцы» уже пятый сезон ходят в главных фаворитах Кубка Гагарина, но выиграть трофей им никак не удаётся.


За предыдущие четыре года каждый раз находилась команда, которая находила противоядие действенному, но слишком простому и прямолинейному стилю Дмитрия Квартальнова, а затем и его последователя Игоря Никитина. Уже сейчас наставнику ЦСКА нужно задуматься о том, что и в этот раз для итоговой победы придётся хитрить, рисковать, меняться. Но сможет ли Никитин выйти из зоны комфорта?

Лев Лукин

СКА
2:1ОТ
0:1, 1:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций1.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12568 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевИгорь Никитин
Вратари
Игорь ШестеркинИлья Сорокин
1-й период
05:09Командный штраф
09:03Командный штраф
16:59Антон Белов
19:59Павел Карнаухов(Андрей Светлаков)
2-й период
27:58Александр Барабанов(Артем Зуб, Николай Прохоркин)
34:36Янник Хансен
3-й период
58:13Сергей Плотников
58:13Клас Дальбек
Овертайм
60:42Мэт Робинсон
72:43Николай Прохоркин
Статистика
8Штрафное время6
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Великолепная болельщица, которая раздевается после побед "Салавата"!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
Нурмагомедов назвал своего наиболее вероятного соперника
Малышко потерял лыжи и опоздал на старт эстафеты на ЧР
Объявлена дата начала следующего сезона в чемпионате России
Как Мария Шарапова выглядит за пределами корта (фото)
«Салават» принимает «Авангард» в Кубке Гагарина (трансляция)
Медведева опубликовала новые фотографии из Японии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь