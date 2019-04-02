Философия отката. ЦСКА уже мог бы раскатать СКА, но не рискует
Московские «армейцы» сами дают шанс СКА, и это повод для Игоря Никитина задуматься.
Московские «армейцы» сами дают шанс СКА, и это повод для Игоря Никитина задуматься.
Поражение в третьем матче финала Запада от СКА наверняка невероятно расстроило Игоря Никитина.
Наставник московских «армейцев» строил победную линию на строжайшей игре в обороне, пожертвовал ради этого всем атакующим потенциалом ЦСКА, а что получил в результате? Издевательский гол от Николая Прохоркина, который выцарапал шайбу и бросил по воротам Ильи Сорокина в окружении пятерых (!!!) игроков ЦСКА.
Но каким бы ни получился этот победный гол СКА, он полностью вытекал из логики встречи. Начиная со второго периода питерцы полностью завладели территориальным преимуществом, осадили зону защиты москвичей, и от второй пропущенной шайбы ЦСКА долгое время спасали грамотная позиционная оборона и огромное количество блокированных бросков. Но постоянно продолжаться так не могло, и СКА заслуженно добился своего.
Игорь Никитин загоняет своих игроков в определённые, жёсткие рамки, муштруя игру в обороне, а в нападении полагаясь на контратаки и мастерство первого звена. Но, как видим, работает это не всегда. СКА взял третий матч серии напористостью, прорвал эти мощные редуты и показал, что побеждать в этом противостоянии питерские «армейцы» готовы, даже играя в хоккей, предложенный соперником. А может ли ЦСКА поменяться, если
Под таким девизом ЦСКА играет на протяжении всего сезона. В стане московских «армейцев» никто особо и не скрывает, что они при любых обстоятельствах пляшут от печки.
«План на матч был играть от обороны? Мы команда, которая много внимания уделяет обороне. Мы весь сезон придерживались этой стратегии, в
Болельщику, особенно нейтральному, смотреть игры с участием москвичей тяжеловато, но вряд ли это
Получив преимущество после во многом случайного гола в конце первого периода, ЦСКА полностью отдал сопернику территорию, перестав помышлять о контроле шайбы и осмысленных атаках. Да, ещё при счёте 1:0 в пользу москвичей у Михаила Григоренко был стопроцентный шанс, но это всего одна реальная возможность за почти 40 минут игры! СКА же два периода атаковал так бодро и всеобъемлюще, что быстро стало понятно — удержать минимальное преимущество ЦСКА точно не удастся.
Оборонятся московские «армейцы» умеют лучше всех в КХЛ, но как выиграть матч без заброшенных шайб? Лидеров нападения ЦСКА (за исключением того самого момента у Григоренко) в третьем матче серии практически не было видно, не помогли подопечным Игоря Никитина и три подряд большинства в первом периоде. ЦСКА как будто и не собирался атаковать в этом матче, а приехал в
Третий матч серии поставил вопрос: а может ли ЦСКА созидать при должном уровне сопротивления соперника? Пока запасных ходов у Игоря Никитина не просматривается.
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Несмотря на победу СКА в третьем матче, статус фаворита пока
Против здорового Дацюка, Ковальчука и Шипачёва «автобус» наверняка был самой действенной методой, но сейчас, излишне осторожничая, ЦСКА сам создаёт себе проблемы. С нынешним СКА московским «армейцам» можно играть с позиции силы в каждом матче, не запираясь на два периода в собственной зоне. У ЦСКА отличный подбор игроков, сбалансированный состав, и они способны не только терпеть и отбиваться, но и созидать. Однако пока Никитин явно не готов к смелым решениям, и благодаря этому у СКА в нынешнем финале конференции появляется шанс.
За предыдущие четыре года каждый раз находилась команда, которая находила противоядие действенному, но слишком простому и прямолинейному стилю Дмитрия Квартальнова, а затем и его последователя Игоря Никитина. Уже сейчас наставнику ЦСКА нужно задуматься о том, что и в этот раз для итоговой победы придётся хитрить, рисковать, меняться. Но сможет ли Никитин выйти из зоны комфорта?
Лев Лукин
|Илья Воробьев
|Игорь Никитин
|Игорь Шестеркин
|Илья Сорокин
|05:09
|Командный штраф
|09:03
|Командный штраф
|16:59
|Антон Белов
|19:59
|Павел Карнаухов(Андрей Светлаков)
|27:58
|Александр Барабанов(Артем Зуб, Николай Прохоркин)
|34:36
|Янник Хансен
|58:13
|Сергей Плотников
|58:13
|Клас Дальбек
|60:42
|Мэт Робинсон
|72:43
|Николай Прохоркин
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Москва)