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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

«100-процентное выполнение задач». Президент «Барыса» — об оценке за сезон КХЛ, секрете успеха и бюджете

Президент «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал возможность увеличения бюджета столичной команды перед следующим сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

— Как вам удалось в этом сезоне с таким маленьким бюджетом по сравнению с другими клубами КХЛ показать такой результат и планируется ли увеличение его на следующий сезон?
— В сезоне мы сыграли нормально, а когда вышли в плей-офф, то сразу стало видно, чего не хватает. Естественно, не хватило квалифицированных игроков для плей-офф. На этот бюджет мы не смогли подписать игроков таких. Конечно, мы хотим играть дальше. Каждая команда хочет выиграть Кубок Гагарина. Мы тоже к этому стремимся, но нам немного не хватает.

Наши ребята растут, но им не хватает мастерства. Чтобы привлечь игроков для выполнения задач, я думаю, нужно увеличь бюджет. Хотя бы, чтобы какие-то позиции закрыть. Мы к этому стремимся — второй круг хотим пройти. И в финале конференции сыграть. Но нам нужна финансовая помощь. За небольшие деньги игроки к нам не приедут. Игроки, которые могут в плей-офф играть на результат.

— А секрет успеха? Как удалось при небольшом бюджете добиться таких результатов?
— Тут тренерский штаб поработал. Мы создали атмосферу, а тренерский штаб — рабочую команду. Мы создали условия, а ребята бились и боролись. Могли и лучше сыграть, но не повезло. За счет самоотдачи взяли.

— С учетом итогов сезона, какую бы вы оценку поставили команде по пятибалльной шкале? И, на следующий сезон — кто и какую задачу поставил на следующий сезон?
— Да, мы сделали шаг. Заняли пятое место в общем зачете. Еще такого результата не было. Но мне хотелось бы играть в финале конференции. Если какую-то задачу поставим, то будем подбирать игроков для нее. Слабые места закрывать. У нас была короткая скамейка — не кем оказалось их заменить. Мы это все учтем. Мы хотим сделать шаг дальше. Будем говорить с руководством, чтобы нам помогли.

— А оценка за сезон?
— Четыре. Хотя, мы задачу выполнили. Если бы прошли, было бы пять. Хочется сделать шаг вперед при поддержке Президентского клуба «Астана». Наш генеральный партнер — «Самрук-Казына». Мы будем вести переговоры, чтобы стать еще сильнее и делать большие дела.

— А кто ставит задачу на сезон?
— Попечительский совет ППСК «Астана». Задача минимум — пройти в плей-офф. Максимум — пройти первый круг. Для «Номада», это выход в финал чемпионата Казахстана. Для «Снежных Барсов» — выход в плей-офф. 100-процентное выполнение задач. На следующий сезон будут ставить задачу после Кубка Президента — перед стартом чемпионата КХЛ.

Также итоги сезона для «Барыса» прокомментировал и главный тренер Андрей Скабелка, который рассказал, как выигрывала команда.

— Волшебных слов нет. Тут все вместе. Руководители клуба, болельщики и игроки. Все готовы идти и умирать… С этого все и складывается. Деньги деньгами, но с деньгами никто на лед не выходит. Контракты лежат в банках, а на льду — характер, стремление и мастерство. С этих нюансов складывается, — рассказал Скабелка.

Напомним, казахстанский клуб «Барыс» выиграл дивизион Чернышова и занял второе место в Восточной конференции КХЛ. В Кубке Гагарина столичная команда обыграла по итогам семи встреч нижегородское «Торпедо», но уступила «Авангарду» из Омска.

Следующим стартом для многих хоккеистов «Барыса» станет чемпионат мира в первом дивизионе группы «А», который пройдет на «Барыс-Арене».

Сегодня стало известно, что на Кубок Президента 2019 года приедут казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист». А также, что «Барыс» в следующем сезоне вынесенные домашние матчи в КХЛ проведет в Алматы.

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