«Рассчитывали на большее». Скабелка подвел итоги первому сезону с «Барысом» в КХЛ

«Я думаю, тут можно сезон на две части разделить. Это регулярный чемпионат. Тут все довольны, как он прошел. И плей-офф. Тут у нас не все получилось. Мы не можем быть до конца удовлетворены сезоном. Мы и болельщики, наверное, рассчитывали на большее. Я еще раз хочу поблагодарить ребят, руководителей и болельщиков за этот сезон. Смогли стать одним целым с болельщиками. Показательными стали игры в конце сезона. Возможно, в конце были совершены ошибки. Особенно нас этот выезд на Дальний Восток… То, что сделала Уфа, а мы не решились. У нас получилась серия плей-офф не с Нижнего Новгорода, а раньше. Шесть игр — дома и с выездом на Дальний Восток, а потом уже “Торпедо”. “Торпедо” получилось, как второй круг. Две серии — шесть и семь игр. Нам сделать все лучше — закрыть глаза на результат. Не важно, сколько бы очков мы набрали. Место бы не изменилось. Наверное, сработать нужно было по-другому. Но в целом, как ребята сражались, мы сделали шаг вперед. И стали сильнее. Я бы положительно оценил результат в сезоне».