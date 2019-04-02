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16:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Рассчитывали на большее». Скабелка подвел итоги первому сезону с «Барысом» в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрея Скабелка подвел первые итоги работы в Казахстане. По словам специалиста, команду подвели ошибки в конце регулярного сезона КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Я думаю, тут можно сезон на две части разделить. Это регулярный чемпионат. Тут все довольны, как он прошел. И плей-офф. Тут у нас не все получилось. Мы не можем быть до конца удовлетворены сезоном. Мы и болельщики, наверное, рассчитывали на большее. Я еще раз хочу поблагодарить ребят, руководителей и болельщиков за этот сезон. Смогли стать одним целым с болельщиками. Показательными стали игры в конце сезона. Возможно, в конце были совершены ошибки. Особенно нас этот выезд на Дальний Восток… То, что сделала Уфа, а мы не решились. У нас получилась серия плей-офф не с Нижнего Новгорода, а раньше. Шесть игр — дома и с выездом на Дальний Восток, а потом уже “Торпедо”. “Торпедо” получилось, как второй круг. Две серии — шесть и семь игр. Нам сделать все лучше — закрыть глаза на результат. Не важно, сколько бы очков мы набрали. Место бы не изменилось. Наверное, сработать нужно было по-другому. Но в целом, как ребята сражались, мы сделали шаг вперед. И стали сильнее. Я бы положительно оценил результат в сезоне».

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Напомним, казахстанский клуб «Барыс» выиграл дивизион Чернышова и занял второе место в Восточной конференции КХЛ. В Кубке Гагарина столичная обыграла по итогам семи встреч нижегородское «Торпедо», но уступила «Авангарду» из Омска. Следующим стартом для многих хоккеистов «Барыса» станет чемпионат мира в первом дивизионе группы «А», который пройдет на «Барыс-Арене».

Также сегодня стало известно, что на Кубок Президента 2019 года приедут казанский «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист». А «Барыс» в следующем сезоне вынесенные домашние матчи в КХЛ проведет в Алматы.

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