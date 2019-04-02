«Барыс» будет играть в КХЛ на «канадской» площадке
Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал на
Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал на
— Некоторые клубы перешли на маленькие площадки. «Барыс» такое планирует?
— Планируем. Будем делать летом. Растопим лед и сделаем маленькую площадку. К 2022 году Международная федерация хоккея планирует переходить на маленькие площадки — к этому нужно готовится. Хотели в прошлом году сделать, но сделаем в этом.
Поддержал инициативу и главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка. Такая площадка, по его словам, подходит под стиль столичной команды.
«Я просил об этом Бориса Анатольевича. Но так как чемпионат мира проходит у нас, то мы этот вопрос решили оставить до конца сезона. Со следующего сезона тоже перейдем маленькую площадку».