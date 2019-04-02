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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» будет играть в КХЛ на «канадской» площадке

Президент «Барыса» Борис Иванищев рассказал на пресс-конференции о планах по уменьшению домашней площадки команды на «Барыс-Арене», передает корреспондент Vesti.kz.

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— Некоторые клубы перешли на маленькие площадки. «Барыс» такое планирует?

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— Планируем. Будем делать летом. Растопим лед и сделаем маленькую площадку. К 2022 году Международная федерация хоккея планирует переходить на маленькие площадки — к этому нужно готовится. Хотели в прошлом году сделать, но сделаем в этом.

Поддержал инициативу и главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка. Такая площадка, по его словам, подходит под стиль столичной команды.

«Я просил об этом Бориса Анатольевича. Но так как чемпионат мира проходит у нас, то мы этот вопрос решили оставить до конца сезона. Со следующего сезона тоже перейдем маленькую площадку».

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