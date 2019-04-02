«Если играет хорошо, то и контракт будет». Президент «Барыса» — о новых соглашениях с хоккеистами и сотрудничестве со Скабелкой

— Выступать за сборную — это патриотизм. Тут контракты роли не играют. Главное, чтобы человек сам хотел играть. Если нет контракта, он не будет играть… Зачем такой нужен.

— Это касается иностранцев…

— Как будто больше… Есть и наши ребята, которые говорят, возьмите в сборную. Но тут есть отбор. Кто готов играть или нет. Тут контракты не зависят. Если он хороший игрок, то он получит хороший контракт. Я считаю, что наши казахстанские хоккеисты хорошо сыграли и они заслуживают пересмотры соглашений. У кого заканчивается — будет увеличение.

— Будет ли зависеть от результата чемпионата мира продолжение сотрудничества с Андреем Скабелкой? Он рассчитан на два года, но мы знаем, что не только результат «Барыса» влияет на продолжение работы. Есть ли такой пункт в контракте?

— У него такого в контракте нет. У него контракт с «Барысом» на два года.