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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Если играет хорошо, то и контракт будет». Президент «Барыса» — о новых соглашениях с хоккеистами и сотрудничестве со Скабелкой

Президент «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал на пресс-конференции возможный уход Андрея Скабелки в случае неудачного выступления сборной Казахстана на ЧМ-2019, передает корреспондент Vesti.kz. По словам функционера, у игроков должен быть патриотизм.

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— Выступать за сборную — это патриотизм. Тут контракты роли не играют. Главное, чтобы человек сам хотел играть. Если нет контракта, он не будет играть… Зачем такой нужен.

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— Это касается иностранцев…
— Как будто больше… Есть и наши ребята, которые говорят, возьмите в сборную. Но тут есть отбор. Кто готов играть или нет. Тут контракты не зависят. Если он хороший игрок, то он получит хороший контракт. Я считаю, что наши казахстанские хоккеисты хорошо сыграли и они заслуживают пересмотры соглашений. У кого заканчивается — будет увеличение.

— Будет ли зависеть от результата чемпионата мира продолжение сотрудничества с Андреем Скабелкой? Он рассчитан на два года, но мы знаем, что не только результат «Барыса» влияет на продолжение работы. Есть ли такой пункт в контракте?
— У него такого в контракте нет. У него контракт с «Барысом» на два года.

Напомним, казахстанский клуб «Барыс» выиграл дивизион Чернышова и занял второе место в Восточной конференции КХЛ. В Кубке Гагарина столичная обыграла по итогам семи встреч нижегородское «Торпедо», но уступила «Авангарду» из Омска. Следующим стартом для многих хоккеистов «Барыса» станет чемпионат мира в первом дивизионе группы «А», который пройдет на «Барыс-Арене».

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