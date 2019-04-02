«Не нашлось замены». Тренер «Барыса» назвал главную проблему состава и самую сильную линию команды

— Что вас не устроило в игре подопечных? Какие позиции нужно усилить?

— Я думаю, все. Однозначно я не могу ответить, что не устроило. Разочаровало и расстроило, что мы не смогли в оптимальном составе подойти к играм с «Авангардом». Команда, которая шла по сезону, была готова решать серьезные задачи. У нас выпала тройка Петерссон-Кормье-Старченко, которая нам сильно помогала по сезону… Ее просто не стало в плей-офф.

Травмы защитников. Тому составу, который играл практически весь сезон, не нашлось замены. Диц и Блэкер выбыли… Один из-за травмы, другой — из-за дисквалификации ушли и это стало заметно. Мы бы не хотели, чтобы отсутствие игроков обороны так сказывалось… В атаке, даже когда две тройки выбыли в «регулярке», нам удавалось это решить… С этим надо поработать. Тщательнее поработаем с вратарской линией. Она должна быть лучшая в команде.