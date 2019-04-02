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16:47 (мск), источник: Р-Спорт

Зернов вернулся в состав «Авангарда» на третий матч серии с «Салаватом»

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Авангарда» защитник Евгений Медведев и форвард Денис Зернов сыграют в третьем матче серии ½ финала плей-офф КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте омского клуба.

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Зернов получил травму 18 марта в третьем матче серии с «Барысом» и с тех пор не играл за «Авангард». Капитан омского клуба Медведев последний раз выходил на лед 1 марта в матче плей-офф с казанским «Ак Барсом».

Третий матч серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» состоится во вторник в Уфе и начнется в 17:00 мск. После двух встреч счет в серии до четырех побед 2−0 в пользу омского клуба.

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