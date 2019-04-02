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19:56 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» одержал первую победу в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

ТАСС, 2 апреля. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 5:1 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Артем Сергеев (11-я минута), Йоонас Кемппайнен (15), Теэму Хартикайнен (20), Максим Майоров (59) и Петр Хохряков (60). У проигравших отличился Денис Зернов (38). Хартикайнен установил рекорд «Салавата Юлаева» по количеству матчей в Кубке Гагарина (70). Также финский форвард вышел на первое место в истории команды по числу голов в КХЛ (114), обойдя бывшего нападающего уфимского клуба Игоря Григоренко (113).

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ «Авангард» одержал три победы в очных встречах с «Салаватом Юлаевым», уфимский клуб выиграл в одном матче. В плей-офф Кубка Гагарина команды встречаются в четвертый раз. В первом раунде сезона-2008/09 далее прошел «Авангард» (счет в серии 3−1), во втором раунде сезона-2015/16 сильнее оказался «Салават Юлаев» (4−3), в первом раунде сезона-2017/18 также победил клуб из Уфы (4−3).

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«Авангард» в десятый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом омского клуба стал выход в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, в котором клуб уступил московскому «Динамо» (3−4). В серии первого раунда текущего плей-офф команда из Омска одолела действующего обладателя Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» со счетом 4−0, во втором раунде подопечные Боба Хартли одолели «Барыс» из Нур-Султана (4−1).

«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, тогда в решающей серии команда из Башкирии обыграла подмосковный «Атлант» (4−1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский «Металлург» (4−2), во втором раунде — екатеринбургский «Автомобилист» (4−1).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда», первые два матча серии прошли в Балашихе, где «Авангард» в этом сезоне проводит домашние матчи. Они завершились победами омского клуба — 4:3 ОТ и 4:1. Следующий матч пройдет 4 апреля в Уфе, 6 апреля встреча состоится в Балашихе. Если понадобится, то шестой матч пройдет в Уфе, седьмой — в Балашихе.

Салават Юлаев
5:1
3:0, 0:1, 2:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций2.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинБоб Хартли
Вратари
Юха МетсолаИгорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
1-й период
05:22Алексей II Семенов
05:22Алексей II Семенов
07:03Сергей Широков
10:53Артем Сергеев(Максим Майоров, Петр Хохряков)
14:12Йоонас Кемппайнен(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
19:25Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Филип Ларсен)
2-й период
22:17Йоонас Кемппайнен
36:14Командный штраф
37:08Денис Зернов(Давид Деарне, Коди Фрэнсон)
3-й период
41:51Сергей Шумаков
45:33Командный штраф
51:52Алексей Емелин
55:48Михаил Фисенко
58:50Максим Майоров(Владимир Жарков)
59:42Петр Хохряков(Дмитрий Кугрышев)
Статистика
16Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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