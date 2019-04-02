«Салават Юлаев» одержал первую победу в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

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В составе победителей шайбы забросили Артем Сергеев (11-я минута), Йоонас Кемппайнен (15), Теэму Хартикайнен (20), Максим Майоров (59) и Петр Хохряков (60). У проигравших отличился Денис Зернов (38). Хартикайнен установил рекорд «Салавата Юлаева» по количеству матчей в Кубке Гагарина (70). Также финский форвард вышел на первое место в истории команды по числу голов в КХЛ (114), обойдя бывшего нападающего уфимского клуба Игоря Григоренко (113).

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ «Авангард» одержал три победы в очных встречах с «Салаватом Юлаевым», уфимский клуб выиграл в одном матче. В плей-офф Кубка Гагарина команды встречаются в четвертый раз. В первом раунде сезона-2008/09 далее прошел «Авангард» (счет в серии 3−1), во втором раунде сезона-2015/16 сильнее оказался «Салават Юлаев» (4−3), в первом раунде сезона-2017/18 также победил клуб из Уфы (4−3).

«Авангард» в десятый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом омского клуба стал выход в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, в котором клуб уступил московскому «Динамо» (3−4). В серии первого раунда текущего плей-офф команда из Омска одолела действующего обладателя Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» со счетом 4−0, во втором раунде подопечные Боба Хартли одолели «Барыс» из Нур-Султана (4−1).

«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, тогда в решающей серии команда из Башкирии обыграла подмосковный «Атлант» (4−1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский «Металлург» (4−2), во втором раунде — екатеринбургский «Автомобилист» (4−1).