«Салават Юлаев» одержал первую победу в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
ТАСС, 2 апреля. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 5:1 в третьем матче полуфинальной серии
ТАСС, 2 апреля. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 5:1 в третьем матче полуфинальной серии
В составе победителей шайбы забросили Артем Сергеев (11-я минута), Йоонас Кемппайнен (15), Теэму Хартикайнен (20), Максим Майоров (59) и Петр Хохряков (60). У проигравших отличился Денис Зернов (38). Хартикайнен установил рекорд «Салавата Юлаева» по количеству матчей в Кубке Гагарина (70). Также финский форвард вышел на первое место в истории команды по числу голов в КХЛ (114), обойдя бывшего нападающего уфимского клуба Игоря Григоренко (113).
В прошедшем регулярном сезоне КХЛ «Авангард» одержал три победы в очных встречах с «Салаватом Юлаевым», уфимский клуб выиграл в одном матче. В
«Авангард» в десятый раз принимает участие в
«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Авангарда», первые два матча серии прошли в Балашихе, где «Авангард» в этом сезоне проводит домашние матчи. Они завершились победами омского клуба — 4:3 ОТ и 4:1. Следующий матч пройдет 4 апреля в Уфе, 6 апреля встреча состоится в Балашихе. Если понадобится, то шестой матч пройдет в Уфе, седьмой — в Балашихе.
|Николай Цулыгин
|Боб Хартли
|Юха Метсола
|Игорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
|05:22
|Алексей II Семенов
|05:22
|Алексей II Семенов
|07:03
|Сергей Широков
|10:53
|Артем Сергеев(Максим Майоров, Петр Хохряков)
|14:12
|Йоонас Кемппайнен(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
|19:25
|Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Филип Ларсен)
|22:17
|Йоонас Кемппайнен
|36:14
|Командный штраф
|37:08
|Денис Зернов(Давид Деарне, Коди Фрэнсон)
|41:51
|Сергей Шумаков
|45:33
|Командный штраф
|51:52
|Алексей Емелин
|55:48
|Михаил Фисенко
|58:50
|Максим Майоров(Владимир Жарков)
|59:42
|Петр Хохряков(Дмитрий Кугрышев)
|16
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)