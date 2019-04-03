«Мы отменяем апокалипсис». «Авангард» сделал ролик к прошедшей игре с «Салаватом»
Хоккейный клуб «Авангард» в третьем матче финала Восточной конференции уступил в гостях «Салавату Юлаеву» со счетом 1:5.
Хоккейный клуб «Авангард» в третьем матче финала Восточной конференции уступил в гостях «Салавату Юлаеву» со счетом 1:5.
После этой игры омский клуб в своем инстаграме выложил видео к прошедшему матчу. За основу был взят эпизод из фильма «Тихоокеанский рубеж», но только вместо героя кинокартины речь якобы произносит главный тренер команды Боб Хартли.
Напомним, что счет в серии 2:1 в пользу Омска. Следующий матч пройдет четвертого апреля в 17:00 по московскому времени на «Уфа-Арене».
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|Николай Цулыгин
|Боб Хартли
|Юха Метсола
|Игорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
|05:22
|Алексей II Семенов
|05:22
|Алексей II Семенов
|07:03
|Сергей Широков
|10:53
|Артем Сергеев(Максим Майоров, Петр Хохряков)
|14:12
|Йоонас Кемппайнен(Теему Хартикайнен, Линус Умарк)
|19:25
|Теему Хартикайнен(Филип Ларсен, Линус Умарк)
|22:17
|Йоонас Кемппайнен
|36:14
|Командный штраф
|37:08
|Денис Зернов(Давид Деарне, Коди Фрэнсон)
|41:51
|Сергей Шумаков
|45:33
|Командный штраф
|51:52
|Алексей Емелин
|55:48
|Михаил Фисенко
|58:50
|Максим Майоров(Владимир Жарков)
|59:42
|Петр Хохряков(Дмитрий Кугрышев)
|16
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)