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13:25 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Мы отменяем апокалипсис». «Авангард» сделал ролик к прошедшей игре с «Салаватом»

Хоккейный клуб «Авангард» в третьем матче финала Восточной конференции уступил в гостях «Салавату Юлаеву» со счетом 1:5.

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Источник: РИА "Новости"

После этой игры омский клуб в своем инстаграме выложил видео к прошедшему матчу. За основу был взят эпизод из фильма «Тихоокеанский рубеж», но только вместо героя кинокартины речь якобы произносит главный тренер команды Боб Хартли.

Напомним, что счет в серии 2:1 в пользу Омска. Следующий матч пройдет четвертого апреля в 17:00 по московскому времени на «Уфа-Арене».

Во время загрузки произошла ошибка.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Салават Юлаев
5:1
3:0, 0:1, 2:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций2.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинБоб Хартли
Вратари
Юха МетсолаИгорь Бобков(Иван Налимов, Иван Налимов)
1-й период
05:22Алексей II Семенов
05:22Алексей II Семенов
07:03Сергей Широков
10:53Артем Сергеев(Максим Майоров, Петр Хохряков)
14:12Йоонас Кемппайнен(Теему Хартикайнен, Линус Умарк)
19:25Теему Хартикайнен(Филип Ларсен, Линус Умарк)
2-й период
22:17Йоонас Кемппайнен
36:14Командный штраф
37:08Денис Зернов(Давид Деарне, Коди Фрэнсон)
3-й период
41:51Сергей Шумаков
45:33Командный штраф
51:52Алексей Емелин
55:48Михаил Фисенко
58:50Максим Майоров(Владимир Жарков)
59:42Петр Хохряков(Дмитрий Кугрышев)
Статистика
16Штрафное время10
5Игра в большинстве3
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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