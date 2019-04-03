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3 апреля, источник: ТАСС

СКА сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Петербургский СКА одержал победу над ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Николай Прохоркин (29-я минута), Никита Гусев (44) и Сергей Плотников (45). У проигравших отличился Михаил Науменков (14). Счет в серии до четырех побед стал 2−2.

На пути к полуфиналу текущего плей-офф ЦСКА победил подмосковный «Витязь» (счет в серии 4−0) и московское «Динамо» (4−1). СКА оказался сильнее московского «Спартака» (4−2) и ярославского «Локомотива» (4−1).

Фоторепортаж
ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии

ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в полуфинале Кубка Гагарина. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская. СКА в сезоне-2014/15 стал первым и пока единственным клубом КХЛ, сумевшим выиграть серию, уступив в первых первых трех матчах. В сезонах-2015/16 и 2017/18 побеждал ЦСКА (4−0, 4−2), до этого в рамках плей-офф КХЛ команды дважды встречались в первом раунде — оба раза в следующую стадию проходил СКА (4−1, 4−0).

Следующий матч серии пройдет в Москве 5 апреля, шестой матч серии клубы проведут в Петербурге 7 апреля.

СКА
3:1
0:1, 1:0, 2:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций3.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 12512 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевИгорь Никитин
Вратари
Игорь ШестеркинИлья Сорокин(Ларс Юханссон, Илья Сорокин, Илья Сорокин)
1-й период
03:43Давид Рундблад
07:09Константин Окулов
09:01Михаил Науменков
13:38Михаил Науменков(Андрей Светлаков, Сергей Калинин)
2-й период
28:18Николай Прохоркин(Никита Гусев, Александр Барабанов)
30:55Антон Слепышев
33:40Андрей Светлаков
3-й период
40:23Виктор Тихонов
42:22Грег Скотт
43:31Никита Гусев(Николай Прохоркин, Динар Хафизуллин)
44:21Сергей Плотников(Виктор Тихонов)
55:15Наиль Якупов
Статистика
6Штрафное время10
5Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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