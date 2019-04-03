СКА сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

В составе победителей шайбы забросили Николай Прохоркин (29-я минута), Никита Гусев (44) и Сергей Плотников (45). У проигравших отличился Михаил Науменков (14). Счет в серии до четырех побед стал 2−2.
На пути к полуфиналу текущего плей-офф ЦСКА победил подмосковный «Витязь» (счет в серии 4−0) и московское «Динамо» (4−1). СКА оказался сильнее московского «Спартака» (4−2) и ярославского «Локомотива» (4−1).
ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в полуфинале Кубка Гагарина. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская. СКА в сезоне-2014/15 стал первым и пока единственным клубом КХЛ, сумевшим выиграть серию, уступив в первых первых трех матчах. В сезонах-2015/16 и 2017/18 побеждал ЦСКА (4−0, 4−2), до этого в рамках плей-офф КХЛ команды дважды встречались в первом раунде — оба раза в следующую стадию проходил СКА (4−1, 4−0).
Следующий матч серии пройдет в Москве 5 апреля, шестой матч серии клубы проведут в Петербурге 7 апреля.