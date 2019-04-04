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09:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский хоккеист сравнил жизнь в США и России

Российский хоккеист Даниил Марков сравнил жизнь в России и США. Его слова приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Марков заявил, что Россия — это родина, где живут его родители и друзья.

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При этом он отметил, что может остаться в США, ведь там учатся его дети. «Здесь спокойнее в плане жизни, быта и удобств, все размеренно, есть все, что надо. Однако родина есть родина, не готов сказать, что я иммигрирую в США», — отметил он.

По словам хоккеиста, у него русская душа, поэтому, скорее всего, он будет жить в России, несмотря на налаженный быт за океаном. «В Америке немного другая жизнь, но я русский человек и скучаю по дому, охоте, рыбалке, природе и друзьям», — добавил Марков.

Хоккеист является бронзовым призером Олимпиады-2002 в составе сборной России. В Континентальной хоккейной лиге он выступал за «Спартак», ЦСКА и другие клубы, в Национальной хоккейной лиге — за «Торонто Мейпл Лифс», «Филадельфию Флайерс» и еще несколько команд.

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