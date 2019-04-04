Сеничев покидает пост директора ХК «Трактор»
Иван Сеничев покидает пост генерального директора челябинского ХК «Трактор». Об этом рассказал врио губернатора Алексей Текслер на
Иван Сеничев покидает пост генерального директора челябинского ХК «Трактор». Об этом рассказал врио губернатора Алексей Текслер на
— За клуб я переживаю, в школьные годы ходил на игры.
Сеничев покинет клуб в ближайшее время. Куратором клуба станет Боорис Видгоф. Будет заниматься формированием команды, структурой клуба. Приоритет, который я определил — ставка на воспитанников «Трактора», на южноуральцев.
Иван Сеничев раньше был
Впрочем и здесь
ИННА КУМЕЙКО, АНДРЕЙ АБРАМОВ