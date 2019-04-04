Сеничев покидает пост директора ХК «Трактор»

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— За клуб я переживаю, в школьные годы ходил на игры.

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Сеничев покинет клуб в ближайшее время. Куратором клуба станет Боорис Видгоф. Будет заниматься формированием команды, структурой клуба. Приоритет, который я определил — ставка на воспитанников «Трактора», на южноуральцев.

Иван Сеничев раньше был вице-губернатором Челябинской области. Пост он потерял, когда оказался в центре скандала: назвал родной регион непечатным словом, и это высказывание просочилось в СМИ. Но политику дали второй шанс: поставили управлять стратегически важным объектом — любимым хоккейным клубом Челябинска.

Впрочем и здесь топ-менеджер успел подпортить себе репутацию. Позвонил челябинцу с инвалидностью Николаю Ольховскому, который добивается финансовой проверки команды.