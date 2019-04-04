Голышев продлил контракт с «Автомобилистом» на четыре года

Как отмечается, воспитанник уральского клуба подписал договор на четыре года.

Голышев начал выступать в системе «Автомобилиста» с 2012 года, когда он защищал цвета клуба МХЛ «Авто». За основную команду «Автомобилиста» 24-летний форвард стал играть с 2013 года, в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром команды. Участник Матча звезд КХЛ в 2015 и 2016 годах.