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16:08 (мск), источник: Р-Спорт

Голышев продлил контракт с «Автомобилистом» на четыре года

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» на своем сайте объявил о продлении контракта с хоккеистом Анатолием Голышевым.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, воспитанник уральского клуба подписал договор на четыре года.

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Голышев начал выступать в системе «Автомобилиста» с 2012 года, когда он защищал цвета клуба МХЛ «Авто». За основную команду «Автомобилиста» 24-летний форвард стал играть с 2013 года, в сезоне-2015/16 стал лучшим бомбардиром команды. Участник Матча звезд КХЛ в 2015 и 2016 годах.

В текущем сезоне Голышев провел 63 матча в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 45 очков (21 шайба + 24 передачи). Всего в КХЛ форвард сыграл 307 матчей, в которых набрал 167 очков (86+81).

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