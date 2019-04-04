«Авангард» вывел Михеева из списка травмированных перед игрой с «Салаватом»
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Омский «Авангард» вывел из списка травмированных форварда Илью Михеева в преддверии четвертой игры серии
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Омский «Авангард» вывел из списка травмированных форварда Илью Михеева в преддверии четвертой игры серии
«Авангард» в четверг в Уфе проведет четвертый матч финала Восточной конференции против «Салавата».
Омичи ведут со счетом 2−1 в серии до четырех побед.
Михеев пропустил последние шесть игр
В середине марта РИА Новости сообщало со ссылкой на собственные источники, что Михеев пропустит около месяца