«Авангард» вывел Михеева из списка травмированных перед игрой с «Салаватом»

«Авангард» в четверг в Уфе проведет четвертый матч финала Восточной конференции против «Салавата».

Омичи ведут со счетом 2−1 в серии до четырех побед.

Михеев пропустил последние шесть игр плей-офф, последний раз форвард выходил на лед 16 марта во второй игре серии второго раунда против «Барыса» из Нур-Султана.