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16:09 (мск), источник: Р-Спорт

«Авангард» вывел Михеева из списка травмированных перед игрой с «Салаватом»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Омский «Авангард» вывел из списка травмированных форварда Илью Михеева в преддверии четвертой игры серии плей-офф КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева», сообщается на официальном сайте лиги.

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«Авангард» в четверг в Уфе проведет четвертый матч финала Восточной конференции против «Салавата».

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Омичи ведут со счетом 2−1 в серии до четырех побед.

Михеев пропустил последние шесть игр плей-офф, последний раз форвард выходил на лед 16 марта во второй игре серии второго раунда против «Барыса» из Нур-Султана.

В середине марта РИА Новости сообщало со ссылкой на собственные источники, что Михеев пропустит около месяца из-за травмы. Михеев стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в регулярном чемпионате, набрав 45 очков (23 гола и 22 передачи), в плей-офф форвард набрал 7 очков (2 гола и 5 передач).

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