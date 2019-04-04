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16:26 (мск), источник: Р-Спорт

Капитан «Сочи» Щитов продлил контракт

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Защитник Никита Щитов заключил новое соглашение с хоккейным клубом «Сочи», сообщается на сайте команды.

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Новый контракт 35-летнего игрока рассчитан на один год. Прежнее соглашение рассчитано до конца апреля.

Щитов вернулся в «Сочи» в 2017 году, до этого он защищал цвета клуба в 2014—2015 годах. В нынешнем сезоне КХЛ защитник провел 45 игр и набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи), был капитаном команды.

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