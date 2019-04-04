Бек не сыграет за «Авангард» в матче с «Салаватом», Михеев — в составе
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Форвард Тэйлор Бек не вошел в состав омского «Авангарда» на четвертую игру серии
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Форвард Тэйлор Бек не вошел в состав омского «Авангарда» на четвертую игру серии
«Авангард» в четверг в Уфе проведет четвертый матч финала Восточной конференции против «Салавата». Омичи ведут 2−1 в серии до четырех побед.
Михеев пропустил последние шесть игр
Лучший бомбардир «Авангарда» в
Также в линии атаки Семен Кошелев и Максим Тальбо заменили Кирилла Петрова и Анселя Галимова, в защите вместо Егора Мартынова появился Алексей Бондарев.