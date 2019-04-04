Бек не сыграет за «Авангард» в матче с «Салаватом», Михеев — в составе

Источник: РИА "Новости"

«Авангард» в четверг в Уфе проведет четвертый матч финала Восточной конференции против «Салавата». Омичи ведут 2−1 в серии до четырех побед.

Михеев пропустил последние шесть игр плей-офф из-за травмы, последний раз форвард выходил на лед 16 марта во второй игре серии второго раунда против казахстанского «Барыса».

Лучший бомбардир «Авангарда» в плей-офф Бек получил травму в середине второго периода третьего матча серии во вторник (1:5) и досрочно завершил встречу.