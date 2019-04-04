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17:10 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна возможная причина переноса матчей КХЛ с участием «Барыса» в Алматы

Столичный ледовой дворец «Барыс-Арена» может принять лицензионный чемпионат мира по борьбе в сентябре — в эти же сроки «Барыс» должен стартовать в регулярном сезоне КХЛ, поэтому вынужден перенести игры на другую площадку, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Планетарный турнир лучших борцов пройдет с 14 по 22 сентября. На официальном сайте объединенного мира борьбы спортивным объектом значится «Даулет», но официальная комиссия организации посещала «Барыс-Арену» во время своего визита.

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На вторую декаду сентября в столице запланирован еще одно мировое первенство — чемпионат мира по грэпплингу. Оба турнира стоят в календаре друг за другом: сначала на «Барыс-Арене» пройдет грэпплинг, а затем — борьба.

Что касается следующего сезона Континентальной хоккейной лиги, то он стартует 1 сентября. Календаря на новый турнир еще нет и, возможно, «Барыс» обратится в КХЛ с предложением перенести свои сентябрьские игры на выезд.

В другом случае, казахстанская команда вынуждена будет искать себе «домашний» ледовый дворец, который мог бы принять игры КХЛ. Скорее всего, им станет одна из арен в Алматы. Но спортивные объекты должны пройти сертификацию в КХЛ, чтобы «Барыс» смог сыграть официальный матч Лиги.

Добавим, что стали известны некоторые участники ежегодного Кубка Президента, проходящего прямо перед стартом регулярного сезона в КХЛ. Помимо этого столичный «Барыс» планирует пойти на уменьшение ледовой площадки, чтобы она соответствовала международным стандартам.

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