Стала известна возможная причина переноса матчей КХЛ с участием «Барыса» в Алматы

Источник: РИА "Новости"

Планетарный турнир лучших борцов пройдет с 14 по 22 сентября. На официальном сайте объединенного мира борьбы спортивным объектом значится «Даулет», но официальная комиссия организации посещала «Барыс-Арену» во время своего визита.

На вторую декаду сентября в столице запланирован еще одно мировое первенство — чемпионат мира по грэпплингу. Оба турнира стоят в календаре друг за другом: сначала на «Барыс-Арене» пройдет грэпплинг, а затем — борьба.

Что касается следующего сезона Континентальной хоккейной лиги, то он стартует 1 сентября. Календаря на новый турнир еще нет и, возможно, «Барыс» обратится в КХЛ с предложением перенести свои сентябрьские игры на выезд.

В другом случае, казахстанская команда вынуждена будет искать себе «домашний» ледовый дворец, который мог бы принять игры КХЛ. Скорее всего, им станет одна из арен в Алматы. Но спортивные объекты должны пройти сертификацию в КХЛ, чтобы «Барыс» смог сыграть официальный матч Лиги.