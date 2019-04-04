«Авангард» одержал третью победу над «Салаватом Юлаевым» в серии полуфинала плей-офф КХЛ
ТАСС, 4 апреля. Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:2 в четвертом матче полуфинальной серии
ТАСС, 4 апреля. Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:2 в четвертом матче полуфинальной серии
В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (22-я минута), Илья Михеев (24, 38) и Денис Зернов (59). У проигравших отличились Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). На последней минуте третьего периода произошло несколько драк между хоккеистами клубов.
В прошедшем регулярном сезоне КХЛ «Авангард» одержал три победы в очных встречах с «Салаватом Юлаевым», уфимский клуб выиграл в одном матче. В
«Авангард» в десятый раз принимает участие в
«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 6 апреля в подмосковной Балашихе, где в текущем сезоне клуб из Омска проводит домашние игры.
|Николай Цулыгин
|Боб Хартли
|Юха Метсола
|Игорь Бобков(Игорь Бобков)
|12:30
|Вилле Покка
|17:39
|Григорий Панин
|17:39
|Максим Тальбо
|18:20
|Илья Михеев
|21:25
|Сергей Шумаков
|22:33
|Эдуард Гиматов
|23:53
|Илья Михеев(Коди Фрэнсон)
|27:56
|Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен)
|29:49
|Павел Коледов
|30:09
|Петр Хохряков
|35:58
|Теему Хартикайнен
|35:58
|Алексей Емелин
|37:06
|Илья Михеев
|39:57
|Артем Сергеев
|39:57
|Артем Сергеев
|39:57
|Артем Сергеев
|39:57
|Теему Хартикайнен
|39:57
|Денис Зернов
|39:57
|Виктор Столберг
|45:06
|Линус Умарк
|55:19
|Алексей II Семенов
|55:19
|Евгений Медведев
|58:49
|Денис Зернов
|59:58
|Александр Бурмистров
|59:58
|Виктор Столберг
|59:58
|Игорь Бобков
|59:59
|Эдуард Гиматов
|59:59
|Даниил Скориков
|59:59
|Алексей II Семенов
|59:59
|Алексей II Семенов
|59:59
|Михаил Фисенко
|59:59
|Семен Кошелев
|68
|Штрафное время
|39
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)