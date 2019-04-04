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20:38 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» одержал третью победу над «Салаватом Юлаевым» в серии полуфинала плей-офф КХЛ

ТАСС, 4 апреля. Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:2 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (22-я минута), Илья Михеев (24, 38) и Денис Зернов (59). У проигравших отличились Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). На последней минуте третьего периода произошло несколько драк между хоккеистами клубов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ «Авангард» одержал три победы в очных встречах с «Салаватом Юлаевым», уфимский клуб выиграл в одном матче. В плей-офф КХЛ команды встречаются в четвертый раз. В первом раунде сезона-2008/09 далее прошел «Авангард» (счет в серии 3−1), во втором раунде сезона-2015/16 сильнее оказался «Салават Юлаев» (4−3), в первом раунде сезона-2017/18 также победил клуб из Уфы (4−3).

Хоккей

КХЛ 2018-2019
Финалы конференций, 6.04.2019, 17:00

Авангард-Салават Юлаев-

«Авангард» в десятый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом омского клуба стал выход в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, в котором клуб уступил московскому «Динамо» (3−4). В серии первого раунда текущего плей-офф команда из Омска одолела действующего обладателя Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» со счетом 4−0, во втором раунде подопечные Боба Хартли одолели казахстанский «Барыс» (4−1).

«Салават Юлаев» в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, тогда в решающей серии команда из Башкирии обыграла подмосковный «Атлант» (4−1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский «Металлург» (4−2), во втором раунде — екатеринбургский «Автомобилист» (4−1).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 6 апреля в подмосковной Балашихе, где в текущем сезоне клуб из Омска проводит домашние игры.

Салават Юлаев
2:4
0:0, 2:3, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций4.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинБоб Хартли
Вратари
Юха МетсолаИгорь Бобков(Игорь Бобков)
1-й период
12:30Вилле Покка
17:39Григорий Панин
17:39Максим Тальбо
18:20Илья Михеев
2-й период
21:25Сергей Шумаков
22:33Эдуард Гиматов
23:53Илья Михеев(Коди Фрэнсон)
27:56Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен)
29:49Павел Коледов
30:09Петр Хохряков
35:58Теему Хартикайнен
35:58Алексей Емелин
37:06Илья Михеев
39:57Артем Сергеев
39:57Артем Сергеев
39:57Артем Сергеев
39:57Теему Хартикайнен
39:57Денис Зернов
39:57Виктор Столберг
3-й период
45:06Линус Умарк
55:19Алексей II Семенов
55:19Евгений Медведев
58:49Денис Зернов
59:58Александр Бурмистров
59:58Виктор Столберг
59:58Игорь Бобков
59:59Эдуард Гиматов
59:59Даниил Скориков
59:59Алексей II Семенов
59:59Алексей II Семенов
59:59Михаил Фисенко
59:59Семен Кошелев
Статистика
68Штрафное время39
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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