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4 апреля, источник: Lenta.Ru

Матч КХЛ завершился массовой дракой на последней секунде

Игроки уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» устроили массовую драку на последней секунде матча финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

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Встреча завершилась победой «Авангарда» со счетом 4:2. На последней секунде третьего периода между собой сцепились по два игрока из каждой команды. Вскоре к ним присоединилась еще одна пара хоккеистов. В итоге судьям удалось разнять подравшихся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии — 3:1 в пользу «Авангарда». Победителем серии станет команда, победившая в четырех матчах.

Салават Юлаев
2:4
0:0, 2:3, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций4.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинБоб Хартли
Вратари
Юха Метсола(Юха Метсола)Игорь Бобков
1-й период
12:30Вилле Покка
17:39Григорий Панин
17:39Максим Тальбо
18:20Илья Михеев
2-й период
21:25Сергей Шумаков
22:33Эдуард Гиматов
23:53Илья Михеев(Игорь Бобков, Коди Фрэнсон)
27:56Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен)
29:49Павел Коледов
30:09Петр Хохряков
35:58Теему Хартикайнен
35:58Алексей Емелин
37:06Илья Михеев
39:57Артем Сергеев
39:57Артем Сергеев
39:57Артем Сергеев
39:57Теему Хартикайнен
39:57Виктор Столберг
39:57Денис Зернов
3-й период
45:06Линус Умарк
55:19Алексей II Семенов
55:19Евгений Медведев
58:49Денис Зернов
59:58Александр Бурмистров
59:58Игорь Бобков
59:58Виктор Столберг
59:59Эдуард Гиматов
59:59Даниил Скориков
59:59Алексей II Семенов
59:59Алексей II Семенов
59:59Михаил Фисенко
59:59Семен Кошелев
Статистика
68Штрафное время39
3Игра в большинстве5
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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