Матч КХЛ завершился массовой дракой на последней секунде

Хоккей, КХЛ, Финалы конференций4.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
|Николай Цулыгин
|Боб Хартли
|Юха Метсола(Юха Метсола)
|Игорь Бобков
|12:30
|Вилле Покка
|17:39
|Григорий Панин
|17:39
|Максим Тальбо
|18:20
|Илья Михеев
|21:25
|Сергей Шумаков
|22:33
|Эдуард Гиматов
|23:53
|Илья Михеев(Игорь Бобков, Коди Фрэнсон)
|27:56
|Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен)
|29:49
|Павел Коледов
|30:09
|Петр Хохряков
|35:58
|Теему Хартикайнен
|35:58
|Алексей Емелин
|37:06
|Илья Михеев
|39:57
|Артем Сергеев
|39:57
|Артем Сергеев
|39:57
|Артем Сергеев
|39:57
|Теему Хартикайнен
|39:57
|Виктор Столберг
|39:57
|Денис Зернов
|45:06
|Линус Умарк
|55:19
|Алексей II Семенов
|55:19
|Евгений Медведев
|58:49
|Денис Зернов
|59:58
|Александр Бурмистров
|59:58
|Игорь Бобков
|59:58
|Виктор Столберг
|59:59
|Эдуард Гиматов
|59:59
|Даниил Скориков
|59:59
|Алексей II Семенов
|59:59
|Алексей II Семенов
|59:59
|Михаил Фисенко
|59:59
|Семен Кошелев
|68
|Штрафное время
|39
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)