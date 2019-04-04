Матч КХЛ завершился массовой дракой на последней секунде

Встреча завершилась победой «Авангарда» со счетом 4:2. На последней секунде третьего периода между собой сцепились по два игрока из каждой команды. Вскоре к ним присоединилась еще одна пара хоккеистов. В итоге судьям удалось разнять подравшихся.