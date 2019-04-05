Врио главы Челябинской области Текслер избран президентом «Трактора»

Директором клуба «Трактор» на общественных началах стал почетный гражданин Челябинска Борис Видгоф, также обновлен состав совета клуба, уточняется в сообщении.

Текслер в четверг на пресс-конференции сообщил, что Иван Сеничев и Евгений Губарев покинут должности соответственно директора и генерального менеджера «Трактора», и отметил, что первоочередными задачами для Видгофа станут анализ состояния клуба, подбор главного тренера и комплектация команды. Видгоф представит предложение по структуре клуба, а также по руководству клуба, отмечал врио главы региона.