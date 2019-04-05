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10:34 (мск), источник: Р-Спорт

Врио главы Челябинской области Текслер избран президентом «Трактора»

ЧЕЛЯБИНСК, 5 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом хоккейного клуба «Трактор», сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона.

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Источник: РИА "Новости"

«Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом ХК “Трактор”. Решение принято единогласно на общем собрании организации», — говорится в сообщении.

Директором клуба «Трактор» на общественных началах стал почетный гражданин Челябинска Борис Видгоф, также обновлен состав совета клуба, уточняется в сообщении.

Текслер в четверг на пресс-конференции сообщил, что Иван Сеничев и Евгений Губарев покинут должности соответственно директора и генерального менеджера «Трактора», и отметил, что первоочередными задачами для Видгофа станут анализ состояния клуба, подбор главного тренера и комплектация команды. Видгоф представит предложение по структуре клуба, а также по руководству клуба, отмечал врио главы региона.

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По итогам регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона «Трактор» занял восьмое место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде со счетом 0−4 в серии уступил екатеринбургскому «Автомобилисту».

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