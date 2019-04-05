Врио главы Челябинской области Текслер избран президентом «Трактора»
ЧЕЛЯБИНСК, 5 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом хоккейного клуба «Трактор», сообщила в пятницу
ЧЕЛЯБИНСК, 5 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом хоккейного клуба «Трактор», сообщила в пятницу
«Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом ХК “Трактор”. Решение принято единогласно на общем собрании организации», — говорится в сообщении.
Директором клуба «Трактор» на общественных началах стал почетный гражданин Челябинска Борис Видгоф, также обновлен состав совета клуба, уточняется в сообщении.
Текслер в четверг на
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По итогам регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона «Трактор» занял восьмое место в Восточной конференции и вышел в