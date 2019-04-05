Смотрите на Бузову и не слушайте Вайсфельда. В нашем хоккее что-то не так

Источник: РИА "Новости"

Четвёртый матч финальной серии Востока между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» Денису Казанскому пришлось комментировать в одиночку. Его напарника по репортажу — эксперта Леонида Вайсфельда — отстранили от работы. Леонид Владленович во время игры стоял рядом с коллегой, однако в комментировании встречи участия не принимал. Зато с удовольствием фотографировался с болельщиками, подходившими к бывшему генеральному менеджеру уфимцев. Вайсфельд — личность в Уфе узнаваемая.



В первом перерыве я подошёл к Казанскому с Вайсфельдом и попробовал узнать, что же на самом деле произошло и по чьей инициативе человека так быстро убрали с работы.

Мне позвонили из Москвы и сказали, что на сегодняшнем матче и следующей игре в Балашихе мне комментировать не надо. Вот и всё. Не знаю, с чем это связано, мне это неизвестно. Леонид Вайсфельд хоккейный эксперт

Было две версии, которые все обсуждали. Согласно первой, в истории прослеживался след «Авангарда».

Многие омские болельщики считают, что Вайсфельд комментирует игры с участием их команды необъективно, болеет за Уфу, в которой раньше работал, и таким образом не соблюдает журналистскую этику. Но подобные обвинения иначе, кроме как абсурдными, не назовёшь. Профессионала уровня Вайсфельда нужно ещё поискать. Слушать этого человека всегда интересно.



«Авангард», к слову, сразу открестился от причастности к отстранению эксперта. Я специально обратился с наводящим вопросом в омский клуб, на что мне ответили, что знать не знают, по чьей инициативе всё это произошло. Верить в подобное заявление или нет — решайте сами.

По второй версии, отстранение Вайсфельда может быть связано с его критикой в адрес арбитров матчей.

Действительно, судьи в этой серии много чудят, не совсем понятно трактуют идентичные, как кажется, эпизоды, по двадцать раз за матч меняют игроков на вбрасываниях или оказываются на пути игроков к шайбе. Уж кому, как не Вайсфельду оценивать работу судей, ведь Леонид Владленович сам в прошлом известный арбитр и прекрасно знаком с этим ремеслом. Кроме того, Вайсфельд является постоянным участником программы «Судейская» на КХЛ ТВ, не боится там спорить и вступать в споры с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

Поговаривают, что у кого-то из больших руководителей попросту лопнуло терпение, в результате чего было отдано указание об отстранении Вайсфельда от работы. По всей видимости, указание поступило со стороны таких людей, отказывать которым нельзя.



Да, Вайсфельд прямой человек и говорит то, что думает. По крайней мере, старается это делать, не выходя за определённые рамки. Но разве это повод наказывать человека? Или кому-то нужна унылая комментаторская работа с разговорами за жизнь, не имеющими отношения к хоккею, и нулевыми эмоциями? В таком случае, легче вообще смотреть обычную картинку с интершумом.

Люди, принимавшие непосредственное решение по отстранению Вайсфельда от работы, совершили большую ошибку. По сути, сами себе выстрелили в ногу. Нужно быть далёким от дел человеком, чтобы не понимать, какую рекламу нашему хоккею делает Вайсфельд. Комментарии Леонида Владленовича и его небанальное экспертное мнение по насущным вопросам — это то, без чего сложно представить нынешний плей-офф. Убирать человека за его мнение и позицию — последнее, что нужно делать. Не иначе, как слабостью, подобный ход не назовёшь.

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Кто-то, как «Авангард», популяризирует наш хоккей приглашением на матчи Ольги Бузовой и раскручивает эту тему на полную катушку. Или же зовёт на игру португальского футбольного тренера Жозе Моуринью, не заплатив ему, по заявлению самих омичей, ни копейки. Правда, Моуринью то позвали, но так постелили ковёр во время символического вбрасывания, что португалец упал и хорошо, что не получил травму.

Вайсфельд же популяризирует и раскручивает игру совершенно иначе. Леониду Владленовичу не интересен шоу-бизнес, не нужна какая-то широкая известность и масштабный пиар. Человек зарабатывает свой авторитет исключительно собственным интеллектом и знаниями. За таких экспертов нужно держаться, а не разбрасываться ими. И речь сейчас не столько о журналистской солидарности, сколько об обычной констатации фактов.



Выбор в любом случае остаётся за зрителем. Можно смело смотреть на хоккее на Бузову и не слушать комментарии Вайсфельда. Вот только нормой такое вряд ли назовёшь.