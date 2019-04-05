В Челябинске хотят вернуть тренера из СКА и выиграть кубок. Они не дружат с реальностью

Источник: РИА "Новости"

О том, что руководство «Трактора» приговорено, стало понятно сразу, как только прогремела новость об отставке губернатора Челябинской области. Тандем Сеничев — Губарев чистые ставленники Бориса Дубровского, и без его «крыши» существовать в клубе они не могли по определению. Теперь уход одиозных боссов «Трактора» оформлен юридически. Более того, новые руководители челябинского клуба успели сделать громкие заявления.

Несмотря на слова Ивана Сеничева о том, что он покидает «Трактор» из-за истекшего двухлетнего контракта, это выглядит не более, чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Что-то нам подсказывает, что экс-директор клуба, известный своими скандальными высказываниями и подписанием контракта со своим зятем, в любом случае покинул бы «Трактор».

Во многом Сеничеву повезло, что новому губернатору не пришлось прибегать к хирургическим мерам. Его проводили если не с почестями, то как минимум без волчьего билета. Как ни крути, а у бывших боссов «Трактора» есть удобное прикрытие в виде бронзовых медалей 2018 года. Настоящим творцом того успеха, правда, был Анвар Гатиятулин, фамилию которого отставные руководители лишний раз старались не вспоминать.

Анвар Гатиятулин перед началом матча регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги между ХК "Спартак" (Москва) и ХК "Трактор" (Челябинск). | Источник: РИА "Новости"

Не стоит удивляться, что преемник Сеничева на посту директора «Трактора» в одном из первых интервью прямо заявил, что хочет видеть Гатиятулина главным тренером черно-белых. Это не только попытка вернуть золотые, а точнее — бронзовые, времена клуба, но и неплохой PR-ход. Если прошлое руководство от тренера де-факто отказалось, так и не предложив ему вменяемый контракт, то новое должно сыграть на контрасте, показав, что Гатиятулина в Челябинске на самом деле ценят.

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Ситуация в Челябинске чем-то напоминает положение «Барыса» в прошлое межсезонье. Новым руководителям казахстанской команды приходилось разгребать завалы, которые устроили их предшественники. В Астане парадоксальным образом умудрились сделать крайними и выдавить из команды таких звезд как Линден Вей и Найджел Доус. Вернуть ни того, ни другого новым боссам «Барыса» уже не удалось.

Справедливости ради, напоследок Сеничев с Губаревым все же сделали инвестицию в будущее, заключив новый контракт с Василием Демченко. Даже несмотря на однолетний срок соглашения, это важное подписание для «Трактора». Не отпустили уволенные менеджеры и Виталия Кравцова, который уже этой весной планировал попробовать себя в НХЛ. В этом, правда, особой выгоды для нового директора клуба Бориса Видгофа не видно.

Кто такой Видгоф? Став сначала куратором «Трактора», а через пару дней его новым директором, этот известный челябинский бизнесмен оказался главной говорящей головой клуба. Именно он, а не глава области Теслер, занявший по местной традиции должность президента «Трактора», будет как принимать оперативные решения, так и задавать имиджевые тренды. Пока, вопреки ожиданиям, светлое будущее не наступило: комментарии в социальных сетях клуба закрыты, будто Сеничев с Губаревым никуда не уходили.

Видгоф — человек в Челябинске известный, и для «Трактора», что немаловажно, не чужой. Почетный строитель России и бывший депутат десять лет назад уже входил в руководство хоккейного клуба. При нем черно-белые выходили в Суперлигу и завоевывали бронзовые медали в 2013 году. Уважаем новый директор и среди хоккеистов: в социальных сетях можно встретить совместные фотографии Видгофа с Максимом Шалуновым, Никитой Нестеровым и Антоном Бурдасовым.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BVpKuNSAW_1/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Shalunov Max (@_shalun_)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-22T13:18:04+00:00">22 Июн 2017 в 6:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кандидатура Видгофа выглядит на данном этапе оптимальной. У него есть как опыт, так и незапятнанная репутация. Вот только первые интервью, которые раздал преемник Сеничева, вызывают некое недоумение. Наивным выглядит не только озвученное желание вернуть Гатиятулина, но и другие высказывания. Прежде всего, о Кубке Гагарина как ближайшей цели. Предшественники Видгофа, не ощущая земли под ногами, тоже ставили задачу повторить «бронзовый» сезон, на чем отчасти и погорели.

Вы знаете, я всегда говорю — нас интересует только Кубок Гагарина. По крайней мере, всегда должна быть поставлена очень четкая цель. Я другой задачи не вижу — плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно, уже в следующем сезоне такая цель будет перед командой поставлена. Задача всегда должна быть одна — первое место. Борис Видгоф директор ХК «Трактор»

Говоря о глобальном смысле существования спортивного клуба, коим и должно быть первое место, руководители разных рангов зачастую вводят болельщиков в заблуждение. Наверняка Видгоф осознает, что с нынешним бюджетом «Трактор» не способен не только тягаться со СКА и ЦСКА, но и на равных противостоять восточным топ-клубам. Ему бы озвучить реальную цель, например — второй раунд плей-офф, или вообще сделать акцент не на спортивных задачах. Вместо этого новый директор «Трактора» играет мускулами, демонстрируя свою амбициозность.

«Мы очень четко понимаем свои задачи. И самая главная из них — вернуть в команду воспитанников челябинского хоккея. Это наш приоритет. Потому что я уверен, что мы в первую очередь должны опираться на них», — говорит Видгоф в интервью «Спорт-экспрессу», и снова ставит для себя непосильные задачи. Все тех же Шалунова, Бурдасова и Нестерова, с которыми у директора «Трактора» есть общие фото, вернуть домой нереально, а пример Егора Дугина показывает, что средние, но свои игроки — это не панацея.

Что до желания вернуть Гатиятулина, то при всей беспроигрышности этой инициативы, она выглядит оторванной от реальности. У помощника Ильи Воробьева еще год контракта со СКА, где он занимает ключевую позицию в тренерском штабе.

Гатиятулин не просто отвечает за организацию игры в обороне, что является фундаментом для всех без исключения команд, но и оказывает серьезное влияние на рисунок игры.

Если «бронзовый» тренер и вернется в Челябинск, то только в случае вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина. Мы уже видели, как Олега Знарка с помощниками увольняли после поражения от ЦСКА в финале конференции. История может повториться. В таком случае новые боссы «Трактора» сходу ухватят удачу за хвост. Пока же их программные заявления выглядят насколько красиво, настолько же и невыполнимо.