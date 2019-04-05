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18:43 (мск), источник: ТАСС

КХЛ дисквалифицировала защитника «Салавата Юлаева» Семенова на один матч

ТАСС, 5 апреля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение дисквалифицировать защитника уфимского «Салавата Юлаева» Алексея Семенова на один матч за драку в четвертой игре полуфинальной серии плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг «Салават Юлаев» на своей площадке уступил «Авангарду» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (2:4).

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На последних секундах третьего периода встречи произошло несколько драк между хоккеистами клубов, в результате которых арбитры удалили хоккеистов «Авангарда» Михаила Фисенко и Семена Кошелева, а также Эдуарда Гиматова, Даниила Скорикова и Алексея Семенова (все — «Салават Юлаев»). По итогам встречи «Авангард» заработал 39 штрафных минут, «Салават Юлаев» — 68.

37-летний защитник уфимцев Семенов спровоцировал драку с 27-летним защитником омичей Никитой Пивцакиным. КХЛ признала Семенова агрессором в драке и приняла решение дисквалифицировать его на один матч, а также подвергнуть денежному штрафу.

«Авангард» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч серии пройдет 6 апреля в подмосковной Балашихе.

Салават Юлаев
2:4
0:0, 2:3, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций4.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинБоб Хартли
Вратари
Юха Метсола(Юха Метсола)Игорь Бобков
1-й период
12:30Вилле Покка
17:39Григорий Панин
17:39Максим Тальбо
18:20Илья Михеев
2-й период
21:25Сергей Шумаков
22:33Эдуард Гиматов
23:53Илья Михеев(Игорь Бобков, Коди Фрэнсон)
27:56Теему Хартикайнен(Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен)
29:49Павел Коледов
30:09Петр Хохряков
35:58Теему Хартикайнен
35:58Алексей Емелин
37:06Илья Михеев
39:57Артем Сергеев
39:57Артем Сергеев
39:57Артем Сергеев
39:57Теему Хартикайнен
39:57Виктор Столберг
39:57Денис Зернов
3-й период
45:06Линус Умарк
55:19Алексей II Семенов
55:19Евгений Медведев
58:49Денис Зернов
59:58Александр Бурмистров
59:58Игорь Бобков
59:58Виктор Столберг
59:59Эдуард Гиматов
59:59Даниил Скориков
59:59Алексей II Семенов
59:59Алексей II Семенов
59:59Михаил Фисенко
59:59Семен Кошелев
Статистика
68Штрафное время39
3Игра в большинстве5
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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