КХЛ дисквалифицировала защитника «Салавата Юлаева» Семенова на один матч

Источник: РИА "Новости"

В четверг «Салават Юлаев» на своей площадке уступил «Авангарду» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (2:4).

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На последних секундах третьего периода встречи произошло несколько драк между хоккеистами клубов, в результате которых арбитры удалили хоккеистов «Авангарда» Михаила Фисенко и Семена Кошелева, а также Эдуарда Гиматова, Даниила Скорикова и Алексея Семенова (все — «Салават Юлаев»). По итогам встречи «Авангард» заработал 39 штрафных минут, «Салават Юлаев» — 68.

37-летний защитник уфимцев Семенов спровоцировал драку с 27-летним защитником омичей Никитой Пивцакиным. КХЛ признала Семенова агрессором в драке и приняла решение дисквалифицировать его на один матч, а также подвергнуть денежному штрафу.