ЦСКА одержал третью победу над СКА в серии полуфинала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл
В составе победителей шайбы забросили Мэт Робинсон (20-я минута), Максим Мамин (28) и Сергей Андронов (60).
На матче присутствовали
На пути к полуфиналу текущего
ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в полуфинале Кубка Гагарина. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в
|Игорь Никитин
|Илья Воробьев
|Илья Сорокин
|Игорь Шестеркин(Игорь Шестеркин)
|02:57
|Андрей Светлаков
|19:16
|Мэт Робинсон(Максим Мамин)
|27:29
|Максим Мамин(Андрей Светлаков, Кирилл Капризов)
|35:06
|Наиль Якупов
|50:29
|Кирилл Капризов
|59:00
|Сергей Андронов(Алексей Марченко)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Челябинск)