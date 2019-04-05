ЦСКА одержал третью победу над СКА в серии полуфинала плей-офф КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Мэт Робинсон (20-я минута), Максим Мамин (28) и Сергей Андронов (60).

На матче присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр спорта Павел Колобков.

На пути к полуфиналу текущего плей-офф ЦСКА победил подмосковный «Витязь» (счет в серии 4−0) и московское «Динамо» (4−1). СКА оказался сильнее московского «Спартака» (4−2) и ярославского «Локомотива» (4−1).

ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в полуфинале Кубка Гагарина. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская.