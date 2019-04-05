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21:56 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал третью победу над СКА в серии полуфинала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 3:0 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Мэт Робинсон (20-я минута), Максим Мамин (28) и Сергей Андронов (60).

На матче присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр спорта Павел Колобков.

Во время загрузки произошла ошибка.

На пути к полуфиналу текущего плей-офф ЦСКА победил подмосковный «Витязь» (счет в серии 4−0) и московское «Динамо» (4−1). СКА оказался сильнее московского «Спартака» (4−2) и ярославского «Локомотива» (4−1).

ЦСКА и СКА в четвертый раз за последние пять сезонов встречаются в полуфинале Кубка Гагарина. До этого дважды сильнее оказывалась столичная команда и один раз — петербургская.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.

ЦСКА
3:0
1:0, 1:0, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций5.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинИлья Воробьев
Вратари
Илья СорокинИгорь Шестеркин(Игорь Шестеркин)
1-й период
02:57Андрей Светлаков
19:16Мэт Робинсон(Максим Мамин)
2-й период
27:29Максим Мамин(Андрей Светлаков, Кирилл Капризов)
35:06Наиль Якупов
3-й период
50:29Кирилл Капризов
59:00Сергей Андронов(Алексей Марченко)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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