Русский форвард из НХЛ стал джокером ЦСКА. Москвичи разобрали СКА, до финала — один шаг

Источник: РИА "Новости"

Еще по ходу сезона, когда ЦСКА сметал всех соперников на своем пути, казалось, что вопрос с чемпионом в этом году решен.

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Однако москвичи в идеальный момент в своей истории для победы в Кубке Гагарина удивили со знаком минусом. «Витязь» и «Динамо» были пройдены без проблем, два первых матчах со СКА вроде бы тоже указывали, что вопрос с финалистом решен. Но в самый ответственный момент столичные армейцы продемонстрировали, что прибавлять не умеют. Обладая самым мощным составом в лиге, ЦСКА играет просто ужасно: боязно, максимально просто, выжидая промахов соперника. Значит таково лицо сильнейшей европейской лиги? СКА хоть и ошибается гораздо чаще, пытается сыграть комбинационно. Но этого оказывается недостаточно.

В первом периоде пятого матча хозяева нанесли всего четыре броска в створ, продемонстрировав беззубую атаку. Однако все равно вышли вперед. Перед самым перерывом Мамин выиграл борьбу, отдал крутую передачу на Робинсона, которого упустили на дальнем пятаке. Гол. И вновь проваленный стартовый отрезок петербуржцев, и пропуск шайбы в самой концовке. И уже как-то неприлично вспоминать опасные моменты Прохоркина, Коскиранты, Гусева. Реализации-то нет.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e605ad516a069777b7277d2b716de456_hd/q605997/a06aa8e9cb8cd478dfb6a6f43d1051bf/4710205213?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Характер игры в пятой по счету встречи финала Запада совсем не поменялся. По-прежнему, этот хоккей было тяжело смотреть. С Востоком лучше вообще не сравнивать. Главный посыл игры заключался в том, что за ошибки быстро наказывают — это и сделал ЦСКА. Во втором периоде питерцы забыли на пятаке Мамина, и тот сделал счет 2:0. Две шайбы у команды Никитина СКА еще не отыгрывал. А все из-за того, что проспали пару моментов. Что касается Мамина, то его прогресс поразителен. Нападающий «Флориды», вернувшийся в КХЛ на правах аренды до конца сезона, набрал только три очка в регулярном чемпионате, не всегда попадал в состав, а в финале Запада у 24-летнего игрока уже столько же баллов. В пятой встречи он был едва не сильнейшим в своей команде.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_2536144aab0f26bbb575466a3e8bb838_hd/q606009/1d6973a683a4699faffe1797083ef09b/4710205277?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

То ли 0:2 так подействовали на гостей, то ли усталость, но они отдали инициативу в середине матча и добавили работы Шестеркина, которого соперники начали бомбардировать опасными бросками. Особенно несладко Игорю пришлось в концовке. Дома СКА здорово проводил вторые периоды, а тут сдался и полностью провалил отрезок — всего два броска в створ за 20 минут. По ходу игры Никитин разбил первую тройку Капризов — Вей -Григоренко, которая перестала приносить нужный результат. Делал перестановки и Воробьев, но они пользы не приносили. Моментов у петербуржцев было уйма: Тихонов, Якупов, Гусев обязаны были забивать. Сорокин демонстрировал, что его осечки в прошлой встрече, были случайностью. Русские голкиперы СКА и ЦСКА — единственное украшение этого дерби.

ЦСКА победил и вновь повел в серии, третью шайбу Андронов отправил уже в пустые ворота. Теперь москвичи находятся в шаге от второго подряд выхода в финал Кубка Гагарина. Решится все может в воскресенье в Петербурге. Если, конечно, СКА не захочет оставить разборки до седьмой встречи.

Дарья Тубольцева

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