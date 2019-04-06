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09:22 (мск), источник: Sport24

Русский форвард из НХЛ стал джокером ЦСКА. Москвичи разобрали СКА, до финала — один шаг

Максим Мамин выдал суперматч в столице.

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Источник: РИА "Новости"

Еще по ходу сезона, когда ЦСКА сметал всех соперников на своем пути, казалось, что вопрос с чемпионом в этом году решен.

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Однако москвичи в идеальный момент в своей истории для победы в Кубке Гагарина удивили со знаком минусом. «Витязь» и «Динамо» были пройдены без проблем, два первых матчах со СКА вроде бы тоже указывали, что вопрос с финалистом решен. Но в самый ответственный момент столичные армейцы продемонстрировали, что прибавлять не умеют. Обладая самым мощным составом в лиге, ЦСКА играет просто ужасно: боязно, максимально просто, выжидая промахов соперника. Значит таково лицо сильнейшей европейской лиги? СКА хоть и ошибается гораздо чаще, пытается сыграть комбинационно. Но этого оказывается недостаточно.

В первом периоде пятого матча хозяева нанесли всего четыре броска в створ, продемонстрировав беззубую атаку. Однако все равно вышли вперед. Перед самым перерывом Мамин выиграл борьбу, отдал крутую передачу на Робинсона, которого упустили на дальнем пятаке. Гол. И вновь проваленный стартовый отрезок петербуржцев, и пропуск шайбы в самой концовке. И уже как-то неприлично вспоминать опасные моменты Прохоркина, Коскиранты, Гусева. Реализации-то нет.

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Характер игры в пятой по счету встречи финала Запада совсем не поменялся. По-прежнему, этот хоккей было тяжело смотреть. С Востоком лучше вообще не сравнивать. Главный посыл игры заключался в том, что за ошибки быстро наказывают — это и сделал ЦСКА. Во втором периоде питерцы забыли на пятаке Мамина, и тот сделал счет 2:0. Две шайбы у команды Никитина СКА еще не отыгрывал. А все из-за того, что проспали пару моментов. Что касается Мамина, то его прогресс поразителен. Нападающий «Флориды», вернувшийся в КХЛ на правах аренды до конца сезона, набрал только три очка в регулярном чемпионате, не всегда попадал в состав, а в финале Запада у 24-летнего игрока уже столько же баллов. В пятой встречи он был едва не сильнейшим в своей команде.

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То ли 0:2 так подействовали на гостей, то ли усталость, но они отдали инициативу в середине матча и добавили работы Шестеркина, которого соперники начали бомбардировать опасными бросками. Особенно несладко Игорю пришлось в концовке. Дома СКА здорово проводил вторые периоды, а тут сдался и полностью провалил отрезок — всего два броска в створ за 20 минут. По ходу игры Никитин разбил первую тройку Капризов — Вей -Григоренко, которая перестала приносить нужный результат. Делал перестановки и Воробьев, но они пользы не приносили. Моментов у петербуржцев было уйма: Тихонов, Якупов, Гусев обязаны были забивать. Сорокин демонстрировал, что его осечки в прошлой встрече, были случайностью. Русские голкиперы СКА и ЦСКА — единственное украшение этого дерби.

ЦСКА победил и вновь повел в серии, третью шайбу Андронов отправил уже в пустые ворота. Теперь москвичи находятся в шаге от второго подряд выхода в финал Кубка Гагарина. Решится все может в воскресенье в Петербурге. Если, конечно, СКА не захочет оставить разборки до седьмой встречи.

Дарья Тубольцева

Смотрите также: ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии

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ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
ЦСКА
3:0
1:0, 1:0, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций5.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11162 зрителя
Главные тренеры
Игорь НикитинИлья Воробьев
Вратари
Илья СорокинИгорь Шестеркин(Игорь Шестеркин)
1-й период
02:57Андрей Светлаков
19:16Мэт Робинсон(Максим Мамин)
2-й период
27:29Максим Мамин(Андрей Светлаков, Кирилл Капризов)
35:06Наиль Якупов
3-й период
50:29Кирилл Капризов
59:00Сергей Андронов(Алексей Марченко)
Статистика
4Штрафное время2
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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