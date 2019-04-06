Русский форвард из НХЛ стал джокером ЦСКА. Москвичи разобрали СКА, до финала — один шаг
Максим Мамин выдал суперматч в столице.
Максим Мамин выдал суперматч в столице.
Еще по ходу сезона, когда ЦСКА сметал всех соперников на своем пути, казалось, что вопрос с чемпионом в этом году решен.
Однако москвичи в идеальный момент в своей истории для победы в Кубке Гагарина удивили со знаком минусом. «Витязь» и «Динамо» были пройдены без проблем, два первых матчах со СКА вроде бы тоже указывали, что вопрос с финалистом решен. Но в самый ответственный момент столичные армейцы продемонстрировали, что прибавлять не умеют. Обладая самым мощным составом в лиге, ЦСКА играет просто ужасно: боязно, максимально просто, выжидая промахов соперника. Значит таково лицо сильнейшей европейской лиги? СКА хоть и ошибается гораздо чаще, пытается сыграть комбинационно. Но этого оказывается недостаточно.
В первом периоде пятого матча хозяева нанесли всего четыре броска в створ, продемонстрировав беззубую атаку. Однако все равно вышли вперед. Перед самым перерывом Мамин выиграл борьбу, отдал крутую передачу на Робинсона, которого упустили на дальнем пятаке. Гол. И вновь проваленный стартовый отрезок петербуржцев, и пропуск шайбы в самой концовке. И уже
Характер игры в пятой по счету встречи финала Запада совсем не поменялся.
То ли 0:2 так подействовали на гостей, то ли усталость, но они отдали инициативу в середине матча и добавили работы Шестеркина, которого соперники начали бомбардировать опасными бросками. Особенно несладко Игорю пришлось в концовке. Дома СКА здорово проводил вторые периоды, а тут сдался и полностью провалил отрезок — всего два броска в створ за 20 минут. По ходу игры Никитин разбил первую тройку Капризов — Вей -Григоренко, которая перестала приносить нужный результат. Делал перестановки и Воробьев, но они пользы не приносили. Моментов у петербуржцев было уйма: Тихонов, Якупов, Гусев обязаны были забивать. Сорокин демонстрировал, что его осечки в прошлой встрече, были случайностью. Русские голкиперы СКА и ЦСКА — единственное украшение этого дерби.
ЦСКА победил и вновь повел в серии, третью шайбу Андронов отправил уже в пустые ворота. Теперь москвичи находятся в шаге от второго подряд выхода в финал Кубка Гагарина. Решится все может в воскресенье в Петербурге. Если, конечно, СКА не захочет оставить разборки до седьмой встречи.
Дарья Тубольцева
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|Игорь Никитин
|Илья Воробьев
|Илья Сорокин
|Игорь Шестеркин(Игорь Шестеркин)
|02:57
|Андрей Светлаков
|19:16
|Мэт Робинсон(Максим Мамин)
|27:29
|Максим Мамин(Андрей Светлаков, Кирилл Капризов)
|35:06
|Наиль Якупов
|50:29
|Кирилл Капризов
|59:00
|Сергей Андронов(Алексей Марченко)
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Челябинск)