Сергиенко в пятом матче с «Авангардом» сыграет впервые за полтора месяца
БАЛАШИХА, 6 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Защитник Юрий Сергиенко вошел в состав уфимского «Салавата Юлаева» на пятую игру серии
БАЛАШИХА, 6 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Защитник Юрий Сергиенко вошел в состав уфимского «Салавата Юлаева» на пятую игру серии
«Салават Юлаев» в субботу в Балашихе проведет пятый матч финала Восточной конференции КХЛ против «Авангарда».
Омичи ведут 3−1 в серии до четырех побед.
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил травму ноги в предыдущем матче серии, также после четвертой игры одноматчевую дисквалификацию получил защитник уфимцев Алексей Семенов.
Помимо Сергиенко в состав «Салавата» вошел форвард Максим Рыбин, заменивший Максима Майорова.