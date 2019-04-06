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16:53 (мск), источник: Р-Спорт

Сергиенко в пятом матче с «Авангардом» сыграет впервые за полтора месяца

БАЛАШИХА, 6 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Защитник Юрий Сергиенко вошел в состав уфимского «Салавата Юлаева» на пятую игру серии плей-офф КХЛ против омского «Авангарда», хоккеист не играл с 16 февраля.

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«Салават Юлаев» в субботу в Балашихе проведет пятый матч финала Восточной конференции КХЛ против «Авангарда».

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Омичи ведут 3−1 в серии до четырех побед.

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил травму ноги в предыдущем матче серии, также после четвертой игры одноматчевую дисквалификацию получил защитник уфимцев Алексей Семенов.

Помимо Сергиенко в состав «Салавата» вошел форвард Максим Рыбин, заменивший Максима Майорова.

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