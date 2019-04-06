Нападающий «Барыса» лишился лидерства в гонке снайперов плей-офф КХЛ

Это произошло после того, как форвард омского «Авангарда» Сергей Шумаков отличился в пятом матче финальной серии Восточной конференции с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Для Шумакова эта шайба стала десятой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, что позволило ему выйти на чистое первое место в гонке снайперов плей-офф. До этого первое место делили три хоккеиста: Шумаков, Фрэттин и Йонас Кемппайнен из «Салавата Юлаева».