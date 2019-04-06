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19:38 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Барыса» лишился лидерства в гонке снайперов плей-офф КХЛ

Виной тому игрок «Авангарда».

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Нападающий астанинского «Барыса» Мэтт Фрэттин потерял лидерство в списке снайперов плей-офф КХЛ (Континентальной хоккейной лиги), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после того, как форвард омского «Авангарда» Сергей Шумаков отличился в пятом матче финальной серии Восточной конференции с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Для Шумакова эта шайба стала десятой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, что позволило ему выйти на чистое первое место в гонке снайперов плей-офф. До этого первое место делили три хоккеиста: Шумаков, Фрэттин и Йонас Кемппайнен из «Салавата Юлаева».

Напомним, что в полуфинале «Востока» именно «Авангард» выбил «Барыс», победив в серии 4−1.

В финале против «Салавата Юлаева» омичи ведут 3−1.

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