Нападающий «Барыса» лишился лидерства в гонке снайперов плей-офф КХЛ
Виной тому игрок «Авангарда».
Виной тому игрок «Авангарда».
Нападающий астанинского «Барыса» Мэтт Фрэттин потерял лидерство в списке снайперов
Это произошло после того, как форвард омского «Авангарда» Сергей Шумаков отличился в пятом матче финальной серии Восточной конференции с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Для Шумакова эта шайба стала десятой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, что позволило ему выйти на чистое первое место в гонке снайперов
Напомним, что в полуфинале «Востока» именно «Авангард» выбил «Барыс», победив в серии 4−1.
В финале против «Салавата Юлаева» омичи ведут 3−1.