«Салават Юлаев» сократил отставание в полуфинальной серии с «Авангардом»
БАЛАШИХА (Московская область), 6 апр — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» победили омский «Авангард» в пятом матче полуфинальной серии
БАЛАШИХА (Московская область), 6 апр — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» победили омский «Авангард» в пятом матче полуфинальной серии
Встреча, состоявшаяся в субботу в Балашихе, завершилась победой башкирской команды во втором овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
В составе уфимцев шайбы забросили Александр Бурмистров (3), Линус Умарк (49) и Йоонас Кемппайнен (89). У омичей отличились Сергей Шумаков (12) и Максим Тальбо (37).
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Авангарда». Следующий матч команд пройдет 8 апреля в Уфе.
|Боб Хартли
|Николай Цулыгин
|Игорь Бобков
|Юха Метсола
|02:03
|Александр Бурмистров(Владимир Ткачев, Захар Арзамасцев)
|11:59
|Сергей Шумаков(Максим Чудинов, Кирилл Семенов)
|35:09
|Дмитрий Кугрышев
|36:36
|Максим Тальбо(Илья Михеев, Максим Чудинов)
|43:56
|Командный штраф
|47:37
|Кирилл Семенов
|48:51
|Линус Умарк(Филип Ларсен)
|50:38
|Владимир Ткачев
|62:02
|Денис Зернов
|88:58
|Йоонас Кемппайнен(Теему Хартикайнен)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)