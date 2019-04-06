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10«Салават Юлаев» дожал «Авангард» в овертайме
18Мамаев и Кокорин в наручниках улыбались журналистам
21:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» сократил отставание в полуфинальной серии с «Авангардом»

БАЛАШИХА (Московская область), 6 апр — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» победили омский «Авангард» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Балашихе, завершилась победой башкирской команды во втором овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В составе уфимцев шайбы забросили Александр Бурмистров (3), Линус Умарк (49) и Йоонас Кемппайнен (89). У омичей отличились Сергей Шумаков (12) и Максим Тальбо (37).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Авангарда». Следующий матч команд пройдет 8 апреля в Уфе.

Авангард
2:3ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций6.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб ХартлиНиколай Цулыгин
Вратари
Игорь БобковЮха Метсола
1-й период
02:03Александр Бурмистров(Владимир Ткачев, Захар Арзамасцев)
11:59Сергей Шумаков(Максим Чудинов, Кирилл Семенов)
2-й период
35:09Дмитрий Кугрышев
36:36Максим Тальбо(Илья Михеев, Максим Чудинов)
3-й период
43:56Командный штраф
47:37Кирилл Семенов
48:51Линус Умарк(Филип Ларсен)
50:38Владимир Ткачев
Овертайм
62:02Денис Зернов
88:58Йоонас Кемппайнен(Теему Хартикайнен)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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