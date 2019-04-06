«Салават Юлаев» сократил отставание в полуфинальной серии с «Авангардом»

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Балашихе, завершилась победой башкирской команды во втором овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В составе уфимцев шайбы забросили Александр Бурмистров (3), Линус Умарк (49) и Йоонас Кемппайнен (89). У омичей отличились Сергей Шумаков (12) и Максим Тальбо (37).

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