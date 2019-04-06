Праздник еще не окончен: «Салават» обыграл «Авангард» и вернул серию в Уфу

Больше огня
После двух стартовых игр серии в Балашихе казалось (особенно на фоне блеклой финальной серии на Западе), что «Авангард» и «Салават» устраивают отличное шоу. В Уфе же выяснилось, что это были цветочки. Третий и четвертый матчи подогрели ажиотаж вокруг серии до предела: здесь и разгром «Авангарда» по всем статьям во вторник, и покрытое мраком отстранение от работы на федеральном телевидении комментатора Леонида Вайсфельда, и концовка четвертой игры, когда в «Салават» вселился дух бойцовского «Витязя».
Массовая драка? Да, это эмоции. Идёт плей-офф, никто не хочет проигрывать. Так получилось, но это хоккей. Мы же не в шахматы играем. Эмоции. Кто-то в состоянии сдерживаться, кто-то — нет, поэтому так происходит. Я не сторонник что-то прогнозировать, лёд покажет, что будет в Балашихе. Думаю, скучно не будет.
Евгений Медведевкапитан «Авангарда»
Потому возвращения команд в Подмосковье с нетерпением ждали не только болельщики двух клубов, но и все любители хоккея. Скучно в этой серии быть не может.
«Салават» перед пятой игрой понес серьезные кадровые потери. Прежде всего, из-за травмы ноги закончил, судя по всему, этот сезон капитан команды Григорий Панин. «К сожалению, не смогу биться вместе с пацанами. Но мужики наши завтра дадут бой. Давайте все вместе их поддержим», — подписал в пятницу в Instagram Панин фотографию своей травмированной ноги.
Последствием же бойни в концовке четвертой игры для «Салавата» стала потеря еще одного игрока обороны Алексея Семенова, которому КХЛ выписала одноматчевую дисквалификацию. В результате тренерскому штабу уфимцев пришлось активировать защитника Юрия Сергиенко, не игравшего с 16 февраля. В составе «Авангарда» ожидаемо не оказалось ни единого изменения — от добра добра не ищут.
Кто лучший 69-й?
Перед началом игры «Авангард» организовал видеомост между Балашихой и Омском. Подмосковный дворец и фан-зона в родном городе «ястребов» поприветствовали друг друга, и пятая игра серии взяла начало.
Начало это получилось малоприятным для хозяев: гости открыли счет уже на третьей минуте, когда голкипер «Авангарда» Игорь Бобков проспал бросок Александра Бурмистрова со входа в зону.
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Сергей Шумаков принял вызов от 69-го номера «Салавата». В середине первого периода Кирилл Семенов нарезал круг за воротами и увидел накатившего на «пятак» 69-го номера «Авангарда». Шумаков, несмотря на буквально висевшего на нем Владимира Жаркова, бросил точно — 1:1.
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Шумаков вышел на чистое первое место в списке лучших снайперов плей-офф, забросив свою десятую шайбу. Интересно, что все три лучших бомбардира «Авангарда» в плей-офф (Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон и Шумаков) пришли в команду уже по ходу сезона.
«Салават» имел все шансы уйти на первый перерыв, ведя в счете, но Владимир Ткачев попал в перекладину, а Йоонас Кемппайнен непостижимым образом не смог обыграть Бобкова, оказавшись с ним один на один на последней минуте периода. Уфимский сектор синхронно схватился за головы.
14 из 14
Более получаса команды провели без единого удаления, но на 36-й минуте арбитры отправили в штрафной бокс форварда «Салавата» Дмитрия Кугрышева за удар клюшкой Кирилла Семенова. Телевизионная камера в этот момент выхватила ухмылку главного тренера гостей Николая Цулыгина.
Удар со стороны Кугрышева, конечно, был, но в такой ситуации, по такой игре, на подобные моменты чаще всего внимания не обращают. Чуть раньше, к примеру, форвард «ястребов» Илья Михеев не менее жестко встречал Линуса Умарка, что не было признано нарушением.
«Авангард» продолжил свою фантастическую серию, забив в большинстве в каждой из 14 игр плей-офф. Свою первую шайбу в текущем розыгрыше забросил проводивший всего лишь четвертый матч канадец Максим Тальбо. Сразу после пропущенной шайбы Линус Умарк ошибкой в собственной зоне едва не похоронил «Салават», но Юха Метсола спас ситуацию.
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В начале третьего периода уфимцы заработали второе удаление за нарушение численного состава, и Денис Зернов отправил в ворота гостей третью шайбу, но после запрошенного «Салаватом» видеопросмотра главный арбитр объявил: «Помеха вратарю, гола нет».
Заработавший на себе первое удаление гостей Кирилл Семенов записал на свой счет и первое удаление «Авангарда». Расплата долго ждать себя не заставила, и Линус Умарк довольно легко пробил Бобкова — 2:2.
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Никто не хотел уступать
После того, как Уфа отбилась в меньшинстве еще раз (Ткачев сунул клюшкой в лицо Михаилу Фисенко), Кемппайнен упустил свой второй за вечер стопроцентный шанс, не забив после тонкой передачи Тему Хартикайнена из-за ворот. Следом уже сам Хартикайнен простил «Авангард», объехав всю защиту соперника, но придумав лишнюю передачу, когда оставалось только бросить.
Шестидесяти минут командам оказалось мало, и они во второй раз в серии ушли в овертайм. А потом ушли и во второй, где ошибки соперника первым дождался «Салават». Упустивший несколько голевых моментов в матче Кемппайнен все-таки добился своего и отправил шайбу в ворота Бобкова. «Авангард» ожидаемо запросил просмотр на помеху вратарю, но результата это не дало.
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Такая огненная серия определенно не заслуживала того, чтобы закончиться в пяти матчах, и команды возвращаются в Уфу.
Шестой матч серии до четырех побед состоится 8 апреля.