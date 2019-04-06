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22:03 (мск), источник: Р-Спорт

Праздник еще не окончен: «Салават» обыграл «Авангард» и вернул серию в Уфу

БАЛАШИХА (Московская область), 6 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» на выезде обыграли омский «Авангард» в пятом матче финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сократили отставание от соперника в серии до четырех побед.

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Больше огня

После двух стартовых игр серии в Балашихе казалось (особенно на фоне блеклой финальной серии на Западе), что «Авангард» и «Салават» устраивают отличное шоу. В Уфе же выяснилось, что это были цветочки. Третий и четвертый матчи подогрели ажиотаж вокруг серии до предела: здесь и разгром «Авангарда» по всем статьям во вторник, и покрытое мраком отстранение от работы на федеральном телевидении комментатора Леонида Вайсфельда, и концовка четвертой игры, когда в «Салават» вселился дух бойцовского «Витязя».

Массовая драка? Да, это эмоции. Идёт плей-офф, никто не хочет проигрывать. Так получилось, но это хоккей. Мы же не в шахматы играем. Эмоции. Кто-то в состоянии сдерживаться, кто-то — нет, поэтому так происходит. Я не сторонник что-то прогнозировать, лёд покажет, что будет в Балашихе. Думаю, скучно не будет.
Евгений Медведев
капитан «Авангарда»

Потому возвращения команд в Подмосковье с нетерпением ждали не только болельщики двух клубов, но и все любители хоккея. Скучно в этой серии быть не может.

«Салават» перед пятой игрой понес серьезные кадровые потери. Прежде всего, из-за травмы ноги закончил, судя по всему, этот сезон капитан команды Григорий Панин. «К сожалению, не смогу биться вместе с пацанами. Но мужики наши завтра дадут бой. Давайте все вместе их поддержим», — подписал в пятницу в Instagram Панин фотографию своей травмированной ноги.

Последствием же бойни в концовке четвертой игры для «Салавата» стала потеря еще одного игрока обороны Алексея Семенова, которому КХЛ выписала одноматчевую дисквалификацию. В результате тренерскому штабу уфимцев пришлось активировать защитника Юрия Сергиенко, не игравшего с 16 февраля. В составе «Авангарда» ожидаемо не оказалось ни единого изменения — от добра добра не ищут.

Кто лучший 69-й?

Перед началом игры «Авангард» организовал видеомост между Балашихой и Омском. Подмосковный дворец и фан-зона в родном городе «ястребов» поприветствовали друг друга, и пятая игра серии взяла начало.

Начало это получилось малоприятным для хозяев: гости открыли счет уже на третьей минуте, когда голкипер «Авангарда» Игорь Бобков проспал бросок Александра Бурмистрова со входа в зону.

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Сергей Шумаков принял вызов от 69-го номера «Салавата». В середине первого периода Кирилл Семенов нарезал круг за воротами и увидел накатившего на «пятак» 69-го номера «Авангарда». Шумаков, несмотря на буквально висевшего на нем Владимира Жаркова, бросил точно — 1:1.

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Шумаков вышел на чистое первое место в списке лучших снайперов плей-офф, забросив свою десятую шайбу. Интересно, что все три лучших бомбардира «Авангарда» в плей-офф (Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон и Шумаков) пришли в команду уже по ходу сезона.

«Салават» имел все шансы уйти на первый перерыв, ведя в счете, но Владимир Ткачев попал в перекладину, а Йоонас Кемппайнен непостижимым образом не смог обыграть Бобкова, оказавшись с ним один на один на последней минуте периода. Уфимский сектор синхронно схватился за головы.

14 из 14

Более получаса команды провели без единого удаления, но на 36-й минуте арбитры отправили в штрафной бокс форварда «Салавата» Дмитрия Кугрышева за удар клюшкой Кирилла Семенова. Телевизионная камера в этот момент выхватила ухмылку главного тренера гостей Николая Цулыгина.

Удар со стороны Кугрышева, конечно, был, но в такой ситуации, по такой игре, на подобные моменты чаще всего внимания не обращают. Чуть раньше, к примеру, форвард «ястребов» Илья Михеев не менее жестко встречал Линуса Умарка, что не было признано нарушением.

«Авангард» продолжил свою фантастическую серию, забив в большинстве в каждой из 14 игр плей-офф. Свою первую шайбу в текущем розыгрыше забросил проводивший всего лишь четвертый матч канадец Максим Тальбо. Сразу после пропущенной шайбы Линус Умарк ошибкой в собственной зоне едва не похоронил «Салават», но Юха Метсола спас ситуацию.

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В начале третьего периода уфимцы заработали второе удаление за нарушение численного состава, и Денис Зернов отправил в ворота гостей третью шайбу, но после запрошенного «Салаватом» видеопросмотра главный арбитр объявил: «Помеха вратарю, гола нет».

Заработавший на себе первое удаление гостей Кирилл Семенов записал на свой счет и первое удаление «Авангарда». Расплата долго ждать себя не заставила, и Линус Умарк довольно легко пробил Бобкова — 2:2.

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Никто не хотел уступать

После того, как Уфа отбилась в меньшинстве еще раз (Ткачев сунул клюшкой в лицо Михаилу Фисенко), Кемппайнен упустил свой второй за вечер стопроцентный шанс, не забив после тонкой передачи Тему Хартикайнена из-за ворот. Следом уже сам Хартикайнен простил «Авангард», объехав всю защиту соперника, но придумав лишнюю передачу, когда оставалось только бросить.

Шестидесяти минут командам оказалось мало, и они во второй раз в серии ушли в овертайм. А потом ушли и во второй, где ошибки соперника первым дождался «Салават». Упустивший несколько голевых моментов в матче Кемппайнен все-таки добился своего и отправил шайбу в ворота Бобкова. «Авангард» ожидаемо запросил просмотр на помеху вратарю, но результата это не дало.

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Такая огненная серия определенно не заслуживала того, чтобы закончиться в пяти матчах, и команды возвращаются в Уфу.

Шестой матч серии до четырех побед состоится 8 апреля.

Авангард
2:3ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций6.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5499 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиНиколай Цулыгин
Вратари
Игорь БобковЮха Метсола
1-й период
02:03Александр Бурмистров(Владимир Ткачев, Захар Арзамасцев)
11:59Сергей Шумаков(Максим Чудинов, Кирилл Семенов)
2-й период
35:09Дмитрий Кугрышев
36:36Максим Тальбо(Илья Михеев, Максим Чудинов)
3-й период
43:56Командный штраф
47:37Кирилл Семенов
48:51Линус Умарк(Филип Ларсен)
50:38Владимир Ткачев
Овертайм
62:02Денис Зернов
88:58Йоонас Кемппайнен(Теему Хартикайнен)
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
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