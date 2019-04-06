Праздник еще не окончен: «Салават» обыграл «Авангард» и вернул серию в Уфу

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Больше огня

После двух стартовых игр серии в Балашихе казалось (особенно на фоне блеклой финальной серии на Западе), что «Авангард» и «Салават» устраивают отличное шоу. В Уфе же выяснилось, что это были цветочки. Третий и четвертый матчи подогрели ажиотаж вокруг серии до предела: здесь и разгром «Авангарда» по всем статьям во вторник, и покрытое мраком отстранение от работы на федеральном телевидении комментатора Леонида Вайсфельда, и концовка четвертой игры, когда в «Салават» вселился дух бойцовского «Витязя».

Массовая драка? Да, это эмоции. Идёт плей-офф, никто не хочет проигрывать. Так получилось, но это хоккей. Мы же не в шахматы играем. Эмоции. Кто-то в состоянии сдерживаться, кто-то — нет, поэтому так происходит. Я не сторонник что-то прогнозировать, лёд покажет, что будет в Балашихе. Думаю, скучно не будет. Евгений Медведев капитан «Авангарда»

Потому возвращения команд в Подмосковье с нетерпением ждали не только болельщики двух клубов, но и все любители хоккея. Скучно в этой серии быть не может.

«Салават» перед пятой игрой понес серьезные кадровые потери. Прежде всего, из-за травмы ноги закончил, судя по всему, этот сезон капитан команды Григорий Панин. «К сожалению, не смогу биться вместе с пацанами. Но мужики наши завтра дадут бой. Давайте все вместе их поддержим», — подписал в пятницу в Instagram Панин фотографию своей травмированной ноги.

Последствием же бойни в концовке четвертой игры для «Салавата» стала потеря еще одного игрока обороны Алексея Семенова, которому КХЛ выписала одноматчевую дисквалификацию. В результате тренерскому штабу уфимцев пришлось активировать защитника Юрия Сергиенко, не игравшего с 16 февраля. В составе «Авангарда» ожидаемо не оказалось ни единого изменения — от добра добра не ищут.

Кто лучший 69-й?

Перед началом игры «Авангард» организовал видеомост между Балашихой и Омском. Подмосковный дворец и фан-зона в родном городе «ястребов» поприветствовали друг друга, и пятая игра серии взяла начало.

Начало это получилось малоприятным для хозяев: гости открыли счет уже на третьей минуте, когда голкипер «Авангарда» Игорь Бобков проспал бросок Александра Бурмистрова со входа в зону.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c49829959c5de46fc5b9ab941c1cd060_hd/q606109/9b1b50c6f70b34d429d4b7fdaed545e8/4710250757?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Шумаков принял вызов от 69-го номера «Салавата». В середине первого периода Кирилл Семенов нарезал круг за воротами и увидел накатившего на «пятак» 69-го номера «Авангарда». Шумаков, несмотря на буквально висевшего на нем Владимира Жаркова, бросил точно — 1:1.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_adef303702213e1bdda5061e8956a8cb_hd/q606129/f1dcad6954847fe8dd1f16ae4c9e6a7c/4710250812?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шумаков вышел на чистое первое место в списке лучших снайперов плей-офф, забросив свою десятую шайбу. Интересно, что все три лучших бомбардира «Авангарда» в плей-офф (Тэйлор Бек, Коди Фрэнсон и Шумаков) пришли в команду уже по ходу сезона.

«Салават» имел все шансы уйти на первый перерыв, ведя в счете, но Владимир Ткачев попал в перекладину, а Йоонас Кемппайнен непостижимым образом не смог обыграть Бобкова, оказавшись с ним один на один на последней минуте периода. Уфимский сектор синхронно схватился за головы.

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Более получаса команды провели без единого удаления, но на 36-й минуте арбитры отправили в штрафной бокс форварда «Салавата» Дмитрия Кугрышева за удар клюшкой Кирилла Семенова. Телевизионная камера в этот момент выхватила ухмылку главного тренера гостей Николая Цулыгина.

Удар со стороны Кугрышева, конечно, был, но в такой ситуации, по такой игре, на подобные моменты чаще всего внимания не обращают. Чуть раньше, к примеру, форвард «ястребов» Илья Михеев не менее жестко встречал Линуса Умарка, что не было признано нарушением.

«Авангард» продолжил свою фантастическую серию, забив в большинстве в каждой из 14 игр плей-офф. Свою первую шайбу в текущем розыгрыше забросил проводивший всего лишь четвертый матч канадец Максим Тальбо. Сразу после пропущенной шайбы Линус Умарк ошибкой в собственной зоне едва не похоронил «Салават», но Юха Метсола спас ситуацию.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ba7d8d2bb3087dbfc3bda1d92da4dd93_hd/q606181/e67718c035b770b537e724837305111e/4710250869?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале третьего периода уфимцы заработали второе удаление за нарушение численного состава, и Денис Зернов отправил в ворота гостей третью шайбу, но после запрошенного «Салаватом» видеопросмотра главный арбитр объявил: «Помеха вратарю, гола нет».

Заработавший на себе первое удаление гостей Кирилл Семенов записал на свой счет и первое удаление «Авангарда». Расплата долго ждать себя не заставила, и Линус Умарк довольно легко пробил Бобкова — 2:2.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b33c4cd7c51b2e2f549dc33c98db2a15_hd/q606225/7df6eafe76b9864521c4ec6302784cc3/4710250892?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Никто не хотел уступать

После того, как Уфа отбилась в меньшинстве еще раз (Ткачев сунул клюшкой в лицо Михаилу Фисенко), Кемппайнен упустил свой второй за вечер стопроцентный шанс, не забив после тонкой передачи Тему Хартикайнена из-за ворот. Следом уже сам Хартикайнен простил «Авангард», объехав всю защиту соперника, но придумав лишнюю передачу, когда оставалось только бросить.

Шестидесяти минут командам оказалось мало, и они во второй раз в серии ушли в овертайм. А потом ушли и во второй, где ошибки соперника первым дождался «Салават». Упустивший несколько голевых моментов в матче Кемппайнен все-таки добился своего и отправил шайбу в ворота Бобкова. «Авангард» ожидаемо запросил просмотр на помеху вратарю, но результата это не дало.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f8d2781da5799a40301233fb444266df_hd/q606301/e3c9ad2624885fd33223c91bfd8a3d12/4710250914?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Такая огненная серия определенно не заслуживала того, чтобы закончиться в пяти матчах, и команды возвращаются в Уфу.