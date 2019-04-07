Над «Авангардом» нависла тень 2012 года. Повторит ли Уфа трюк «Динамо»?
Ситуации очень похожи, но этот «Авангард» не проиграет трижды подряд в
Ситуации очень похожи, но этот «Авангард» не проиграет трижды подряд в
«Салават Юлаев» продлил серию финала Востока как минимум на один матч, и этому рады абсолютно все, кто следит за этим противостоянием, за исключением поклонников омской команды. С одной стороны — счёт в серии 3−2 в пользу «Авангарда», и для «ястребов» ничего особо страшного не произошло.
Счёт 3−1 в серии и вопрос победы в пятой игре — вообще больные темы для болельщиков «Авангарда». В истории КХЛ было всего четыре случая, когда команда вытаскивала серию с такого счёта, и самый эпичный произошёл в 2012 году, в финале Кубка Гагарина. «Для “Динамо” всё только начинается», — заявил тогдашний главный тренер
Соблазн сравнить эти серии действительно велик. Они совсем не похожи по стилю, зато близки по самой своей сути. И в финале-2012, и сейчас «Авангард» столкнулся с сильным, равным по возможностям соперником. Оба раза омичи заслуженно достигали преимущества в серии 3−1, но не покидало ощущение, что победа всего в пяти встречах была бы царским подарком для «ястребов». Соперник «Авангарда» явно был достоен большего. И чтобы не допустить перелома, омичам нужно было достать из себя всё в пятой встрече, не позволить оппоненту поверить в свои силы и затем развернуть преимущество в свою сторону. Оба раза «ястребам» это сделать не удалось. «Динамо» семь лет назад довело дело до конца, как будет сейчас с «Салаватом» — пока неизвестно.
Семь лет назад совсем несложные броски «динамовцев» пропускал Карри Рямё, сейчас Игорь Бобков дважды запустил в ближний угол от Александра Бурмистрова и Линуса Умарка.
Нужно сказать ещё и о том, что эти поражения в Омске практически никто не ждал. Все понимали силу «Динамо» и «Салавата», но не рассчитывали всерьёз, что соперники «Авангарда», казалось бы, обескураженные своим положением, зацепятся за серию.
Но когда мы говорим о
Но дело даже не в изменившемся составе «ястребов». Ещё год назад «Авангард» можно было сравнивать с той командой, которая безвольно отдала финал в 2012 году. Период застоя у омичей начался как раз после того поражения и продолжался вплоть на начала нынешнего сезона. Но «Авангард» Александра Крылова, Максима Сушинского и Боба Хартли вряд ли имеет
Из фактов — отстранение защитника «Авангарда» Антона Белова за допинг. Из домыслов — невероятное количество слухов и предположений, вплоть до прямого указания из Москвы «слить» омичам тот финал, ради продолжения спокойной работы на своём посту многолетнего патрона «Авангарда» бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева. Да, причины обиднейшего поражения «ястребов» в финале в Омске называли самые разные. Понятно, что в основной массе, все эти слухи отдавали отборным бредом, но также понятно, что кабинетную войну (привычное дело для плей-офф) «Авангард» тогда проиграл, уверенность в своих силах была подорвана на всех уровнях, и в результате омичи остались без кубка.
Воевать на околохоккейном фронте у «Авангарда» тогда было попросту некому, особенно, против «Динамо», в наблюдательном совете которого тогда состояли президент КХЛ Александр Медведев и министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. Сейчас у «ястребов» ситуация кардинально иная, да и «Салават» не собирается оказывать никакого давления на «Авангард», кроме как на хоккейной площадке. Эта серия — во всех смыслах гораздо чище битвы в финале-2012, а если уж кто и пытается расшатать нервы соперника, так это омский клуб. Правда, совсем невинными способами.
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Так что сейчас всё однозначно будет решаться только на льду, и психологически сравнивать битвы «Авангарда» с «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» абсолютно некорректно. Сможет ли Уфа перевернуть ход этой серии?
«Салават» вытащил пятый матч за счёт блестящей игры Юхи Метсолы, невероятной игре в обороне и мастерству своего легионерского звена. Но хватит ли этих слагаемых для ещё двух подряд побед над «Авангардом»? В стане «ястребов» наверняка сделают правильные выводы из поражения в пятой встрече, а сломать обидный проигрыш во втором овертайме омичей вряд ли сможет. На тренерском мостике у «Авангарда» не импульсивный Раймо Сумманен, потерявший нить управления командой в финале-2012, а спокойный и уверенный в себе Боб Хартли, в чьей богатой карьере наверняка были подобные ситуации, а значит у него есть и рецепт по выходу из них.
Нынешний «Авангард» меньше всего способен на то, чтобы повторить ошибки семилетней давности.
Лев Лукин