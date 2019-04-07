Запад равняется на Восток! СКА и ЦСКА выдали самый крутой матч в серии

Источник: РИА "Новости"

«Армейское» дерби дошло до шестой встречи, и в этой игре ЦСКА мог оформить свой второй подряд выход в финал Кубка Гагарина. Правда, подопечным Игоря Никитина нужно было решить важнейшую проблему — как обыграть СКА в плей-офф на выезде. Третий и четвёртый матч в Санкт-Петербурге проходили под диктовку хозяев и заканчивались логичными победами, а московский клуб играл слишком осторожно, и такая тактика не приносила результат. Впрочем, в пятой игре противостояния СКА ответил ЦСКА той же монетой — растворился на льду, отдал инициативу и предсказуемо проиграл. По такой логике, в отчётной встрече стоило ожидать очередной домашней победы, но московским «армейцам» наверняка хотелось побыстрее решить вопрос в свою пользу.

В шестом матче серии случилось долгожданное событие — в состав СКА вернулся Павел Дацюк. Проблемы питерцев с центрфорвардами бросались в глаза, и появление Волшебника должно было решить часть проблем Ильи Воробьёва. Правда, Дацюк вышел вместо Николая Прохоркина, который меньше всех в СКА заслужил вывода из состава. Алексей Кудашов в интервью перед матчем сказал, что Прохоркин просто приболел, но верится в это с трудом. Лучший игрок команды в серии не смог принять участие в, возможно, решающем матче сезона из-за банального «приболел»? Вряд ли. Но об истинных причинах отсутствия Николая мы можем только догадываться.

ЦСКА после пятого матча новых игроков вводить в состав не стал, зато Игорь Никитин произвёл перемены внутри звеньев. Кирилл Капризов с первых минут матча стал выходить вместе с Андреем Светлаковым и Максимом Маминым, а Александр Попов отправился к Линдену Вею и Михаилу Григоренко. Эти перестановки сработали по ходу прошлой встречи, и Никитин не стал менять работающую схему.

А Запад не так уж и скучен!

Первый период отчётной встречи проходил по сценарию предыдущих питерских матчей — СКА был поактивнее, ЦСКА грамотно отбивался и ждал своего шанса. Ничего нового для этой серии, но по событийности стартовый отрезок ничуть не уступил некоторым двадцатиминуткам из огненного восточного противостояния. Для начала состоялась первая яркая вспышка эмоций в этой паре. На пятачке у ворот Шестёркина повздорили Сергей Плотников и Иван Телегин. Разговор на повышенных тонах перерос в обоюдные тычки, а затем и в полноценную драку. Она была недолгой и закончилась после прямого попадания Плотникова в лицо оппоненту. Телегин удержался на ногах, но бой московским «армейцем» был проигран. Правда, в ЦСКА тут же усомнились в честности кулачного поединка.

Затем СКА открыл счёт в матче. Максим Карпов прокинул шайбу в зону ЦСКА на Наиля Якупова, Антон Слепышев ошибся на перехвате, и форвард СКА вышел к воротам Ильи Сорокина. Точный бросок в ближний угол и гол — Якупов набрал первые очки в этой серии.

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ЦСКА отыгрался почти мгновенно. Гости выиграли вбрасывание в чужой зоне, затем последовал наброс от Алексея Марченко, и после двух рикошетов шайба влетела в ворота Шестёркина. Но радовались подопечные Игоря Никитина преждевременно: с помощью повтора выяснилось, что Линден Вей переправил снаряд в сетку ногой. Разумеется, умышленного движения канадец не делал, но в КХЛ такие голы не засчитываются.

Случился в первом периоде и ещё один любопытный эпизод. После единоборства в зоне ЦСКА клюшкой в лицо попало Михаилу Науменкову. Тот рухнул, как подкошенный, спровоцировав судей незамедлительно отправить Плотникова на скамейку штрафников. Тот стал бурно возмущаться, и вскоре стало понятно почему. На повторе было чётко видно, что в лицо Науменкову попал свой же партнёр Максим Шалунов. Арбитры посовещались между собой и грамотно разобрались в ситуации — Плотников был амнистирован и немедленно вызволен из штрафного бокса.

Голевая дуэль Якупова и Робинсона

Первый период показал, что СКА и ЦСКА тоже умеют зажигать, и как же здорово, что во втором игровом отрезке команды не сбавили обороты! Питерцы начали очень активно, кружили вокруг ворот Сорокина, и довольно быстро сумели увеличить отрыв в счёте. После броска Патрика Херсли на пятачке шайбу зацепил Алексей Бывальцев, да так удачно, что снаряд отлетел точно на клюшку накатывающемуся с правого фланга Якупову. Наиль с удовольствием сделал дубль, а его рывок проспал Мэт Робинсон.

СКА продолжал атаковать, ЦСКА выглядел обескураженным и растерянным. Тот же Якупов по ходу второго периода мог оформлять хет-трик и даже покер, но Сорокин не позволил этому матчу превратиться в бенефис Наиля. А затем случился гол ЦСКА. Курьёзный, нелогичный, абсолютно не вытекавший из хода игры. Мэт Робинсон с острого угла бросил с неудобной руки, шайба миновала всех полевых игроков и рикошетом от щитка Шестёркина юркнула в сетку. Вратарь СКА допустил ошибку, а Робинсон отмазался за свою оплошность в эпизоде со вторым голом Якупова.

Но ЦСКА и Робинсону этого было мало. Спустя несколько смен подопечные Игоря Никитина получили большинство (СКА неправильно произвёл смену и заработал штраф за нарушение численного состава), и тут же воплотили его в гол. Робинсон добил шайбу в пустой угол после броска Максима Шалунова, и стал настоящим злым гением для СКА, забив уже третий гол в двух последних матчах серии.

Московские «армейцы» почувствовали вкус крови, бросились добивать расстроенного соперника, но этот порыв ЦСКА едва не закончился голом в их собственные ворота. В безобидной ситуации напожарил Илья Сорокин и Виктор Тихонов с Евгением Кетовым едва не соорудили третью шайбу СКА в матче. Но для московских «армейцев» всё обошлось, и на перерыв команды ушли при равном счёте. Да, если бы такой хоккей эти клубы демонстрировали на протяжении всей серии, то за этим противостоянием мы бы следили с не меньшим интересом и волнением, чем за баталиями на Востоке.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_af1c1f9b719b5df0a97f1f367ae2369e_hd/q606409/f180842a172555b67c1b71f8246caafa/4710338374?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Седьмому матчу быть!

Третий период мог стать решающим как для матча, так и для серии, и его команды всё-таки постарались начать аккуратнее. До поры до времени игра шла почти без моментов, но тут случилось удаление у ЦСКА. Андрей Светлаков сыграл опрометчиво и заработал штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Большинство в этой серии не играло существенной роли — оборона обеих команд превосходила атаку. Но только не в этой игре!

ЦСКА сделал счёт 2:2 в большинстве, а сейчас настала очередь СКА реализовывать численное преимущество. Отличился Никита Гусев — лучший бомбардир питерцев бросил с кистей из своего любимого левого круга вбрасывания, Павел Дацюк закрыл обзор Сорокину, и вратарь ЦСКА не сумел выловить шайбу из ближнего угла. Этот гол очень заинтересовал арбитров встречи. Целых десять минут они без видимой причины просматривали этот эпизод на видеоповторе. Позже оказалось, что смотрели пас рукой в позиционной атаке СКА. Нарушения не увидели, питерцы снова вышли вперёд.

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ЦСКА вновь пришлось отыгрываться, и у московских «армейцев» сразу же после шайбы Гусева стали возникать реальные возможности для этого. Подопечные Игоря Никитина получили два подряд большинства, но использовать четыре минуты в численном преимуществе москвичам на этот раз не удалось. СКА оборонялся грамотно, солидно и явно не желал ещё раз упускать преимущество в счёте.

В концовке игры ЦСКА, как положено, снял вратаря, но позиционные атаки москвичей не таили для СКА особой угрозы, да и броски у гостей никак не желали получаться точными и сильными. Питерцы снова выиграли на домашней площадке и сравняли счёт в серии. Западного финалиста Кубка Гагарина выявит седьмой матч. И это очень круто!