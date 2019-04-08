«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и впервые с 2012 года вышел в финал Кубка Гагарина
УФА, 8 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0 в шестом матче полуфинальной серии
УФА, 8 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0 в шестом матче полуфинальной серии
Победную шайбу на 110-й минуте забросил Алексей Бондарев, который сумел отличиться впервые с сезона-2016/17.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» одержал три победы в очных встречах с «Салаватом Юлаевым», уфимский клуб выиграл в одном матче. В
«Авангард» в десятый раз принимает участие в
«Салават Юлаев» в 11-й раз принимал участие в
В первых двух матчах полуфинала победы одерживал «Авангард» (4:3 ОТ, 4:1), также подопечные Хартли оказались сильнее в четвертойигре серии (4:2), в третьем и пятом матчах победу одержал «Салават Юлаев» (5:1, 3:2 ОТ). Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Авангарда». Соперник «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина определится после седьмого матча полуфинала
Шестой матч серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» стал самым продолжительным в сезоне-2018/19. Рекорд КХЛ по продолжительности встречи был установлен 22 марта 2018 года в игре между ЦСКА и хельсинкским «Йокеритом», тогда в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина в Москве встреча между командами продлилась 142 минуты и 9 секунд. Победителем игры стал «Йокерит» (2:1), а решающую шайбу на свой счет записал Мика Ниеми. Кроме того, финский голкипер «Йокерита» Карри Рямё, ныне выступающий в составе «Авангарда», в том матче установил рекорд КХЛ по количеству отраженных бросков (83).
30-летний голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил 69 из 70 бросков хоккеистов «Авангарда» по своим воротам, установив личный рекорд. Защитник «Авангарда» Коди Франсон провел на площадке 49 минут и 1 секунду, у хозяев лидером по этому показателю стал защитник Артем Сергеев, сыгравший 46 минут и 31 секунду.
«Авангард» обновил клубный рекорд по продолжительности матча в КХЛ. Кроме того, командам не хватило 1 минуты 55 секунд для обновления рекорда лиги по продолжительности матча без заброшенных шайб, который был установлен 26 марта 2016 года в пятой игре полуфинальной серии Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА, в той встрече клубы провели на льду 111 минут 12 секунд, а первую шайбу в матче, которая стала победной, забросил Джефф Плэтт.
|Николай Цулыгин
|Боб Хартли
|Юха Метсола
|Игорь Бобков
|02:50
|Командный штраф
|109:18
|Алексей Бондарев(Кирилл Семенов)
|35:49
|Денис Зернов
|43:14
|Артем Манукян
|71:48
|Командный штраф
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)