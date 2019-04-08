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21:33 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и впервые с 2012 года вышел в финал Кубка Гагарина

УФА, 8 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Уфе в присутствии 8070 зрителей, завершилась в третьем овертайме.

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Источник: РИА "Новости"

Победную шайбу на 110-й минуте забросил Алексей Бондарев, который сумел отличиться впервые с сезона-2016/17.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» одержал три победы в очных встречах с «Салаватом Юлаевым», уфимский клуб выиграл в одном матче. В плей-офф КХЛ команды встречались в четвертый раз. В первом раунде сезона-2008/09 далее прошел «Авангард» (счет в серии 3−1), во втором раунде сезона-2015/16 сильнее оказался «Салават Юлаев» (4−3), в первом раунде сезона-2017/18 также победил клуб из Уфы (4−3).

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Самая горячая болельщица «Салавата»

«Авангард» в десятый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом омского клуба стал выход в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, в котором клуб уступил московскому «Динамо» (3−4). В серии первого раунда текущего плей-офф команда одолела казанский «Ак Барс» со счетом 4−0, во втором раунде подопечные Боба Хартли победили казахстанский «Барыс» (4−1).

Фоторепортаж
«Салават Юлаев» дожал «Авангард» в овертайме

«Салават Юлаев» в 11-й раз принимал участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, тогда в решающей серии команда из Башкирии обыграла подмосковный «Атлант» (4−1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский «Металлург» (4−2), во втором раунде — екатеринбургский «Автомобилист» (4−1).

В первых двух матчах полуфинала победы одерживал «Авангард» (4:3 ОТ, 4:1), также подопечные Хартли оказались сильнее в четвертойигре серии (4:2), в третьем и пятом матчах победу одержал «Салават Юлаев» (5:1, 3:2 ОТ). Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Авангарда». Соперник «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина определится после седьмого матча полуфинала плей-офф между петербургским СКА и ЦСКА, который пройдет во вторник в Москве. Встречи финальной серии Кубка Гагарина запланированы на 13, 15, 17, 19 апреля и, если потребуется, 21, 23 и 25 апреля.

Самый продолжительный матч сезона

Шестой матч серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» стал самым продолжительным в сезоне-2018/19. Рекорд КХЛ по продолжительности встречи был установлен 22 марта 2018 года в игре между ЦСКА и хельсинкским «Йокеритом», тогда в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина в Москве встреча между командами продлилась 142 минуты и 9 секунд. Победителем игры стал «Йокерит» (2:1), а решающую шайбу на свой счет записал Мика Ниеми. Кроме того, финский голкипер «Йокерита» Карри Рямё, ныне выступающий в составе «Авангарда», в том матче установил рекорд КХЛ по количеству отраженных бросков (83).

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30-летний голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил 69 из 70 бросков хоккеистов «Авангарда» по своим воротам, установив личный рекорд. Защитник «Авангарда» Коди Франсон провел на площадке 49 минут и 1 секунду, у хозяев лидером по этому показателю стал защитник Артем Сергеев, сыгравший 46 минут и 31 секунду.

«Авангард» обновил клубный рекорд по продолжительности матча в КХЛ. Кроме того, командам не хватило 1 минуты 55 секунд для обновления рекорда лиги по продолжительности матча без заброшенных шайб, который был установлен 26 марта 2016 года в пятой игре полуфинальной серии Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА, в той встрече клубы провели на льду 111 минут 12 секунд, а первую шайбу в матче, которая стала победной, забросил Джефф Плэтт.

Салават Юлаев
0:1ОТ
0:0, 0:0, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Финалы конференций8.04.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай ЦулыгинБоб Хартли
Вратари
Юха МетсолаИгорь Бобков
1-й период
02:50Командный штраф
Овертайм
109:18Алексей Бондарев(Кирилл Семенов)
2-й период
35:49Денис Зернов
3-й период
43:14Артем Манукян
Овертайм
71:48Командный штраф
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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