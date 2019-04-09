Шон Коллинз продлил контракт с «Сочи»

Срок соглашения с 30-летним нападающим рассчитан на один год.

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В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Коллинз отыграл 49 матчей и набрал 22 очка (8 шайб и 14 передач) при показателе полезности «+3». В плей-офф канадец записал в свой актив один гол.

«Поздравляем Шона с продлением контракта и желаем ему в следующем сезоне выступить лучше, чем в предыдущем», — говорится в сообщении клуба.