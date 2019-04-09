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9В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
11:08 (мск), источник: Р-Спорт

Шон Коллинз продлил контракт с «Сочи»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Канадский форвард Шон Коллинз продлил контракт с «Сочи», сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Срок соглашения с 30-летним нападающим рассчитан на один год.

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В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Коллинз отыграл 49 матчей и набрал 22 очка (8 шайб и 14 передач) при показателе полезности «+3». В плей-офф канадец записал в свой актив один гол.

«Поздравляем Шона с продлением контракта и желаем ему в следующем сезоне выступить лучше, чем в предыдущем», — говорится в сообщении клуба.

Коллинз, который провел в «Сочи» последние два сезона, ранее выступал за другой клуб КХЛ «Куньлунь» (Китай).

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