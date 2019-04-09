Шон Коллинз продлил контракт с «Сочи»
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Канадский форвард Шон Коллинз продлил контракт с «Сочи», сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Канадский форвард Шон Коллинз продлил контракт с «Сочи», сообщается на сайте хоккейного клуба.
Срок соглашения с 30-летним нападающим рассчитан на один год.
В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Коллинз отыграл 49 матчей и набрал 22 очка (8 шайб и 14 передач) при показателе полезности «+3». В
«Поздравляем Шона с продлением контракта и желаем ему в следующем сезоне выступить лучше, чем в предыдущем», — говорится в сообщении клуба.
Коллинз, который провел в «Сочи» последние два сезона, ранее выступал за другой клуб КХЛ «Куньлунь» (Китай).