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14:53 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник Микко Лехтонен перешел в клуб КХЛ «Йокерит»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Защитник Микко Лехтонен подписал двухлетний контракт с «Йокеритом», сообщается на официальном сайте финского клуба КХЛ.

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В сезоне-2018/19 25-летний Лехтонен набрал 29 очков (6 шайб + 23 передачи) в 52 матчах за шведский клуб «ХВ-71».

«Йокерит» также заключил контракты с 19-летним форвардом Эту Мяки, с 17-летним форвардом Расмусом Лахнавиком и 17-летним защитником Мико Луото.

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