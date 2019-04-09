Защитник Микко Лехтонен перешел в клуб КХЛ «Йокерит»
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Защитник Микко Лехтонен подписал двухлетний контракт с «Йокеритом», сообщается на официальном сайте финского клуба КХЛ.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Защитник Микко Лехтонен подписал двухлетний контракт с «Йокеритом», сообщается на официальном сайте финского клуба КХЛ.
В сезоне-2018/19 25-летний Лехтонен набрал 29 очков (6 шайб + 23 передачи) в 52 матчах за шведский клуб «ХВ-71».
«Йокерит» также заключил контракты с 19-летним форвардом Эту Мяки, с 17-летним форвардом Расмусом Лахнавиком и 17-летним защитником Мико Луото.